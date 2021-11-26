Вкусный и легкий салат с курицей

Ингредиенты
грудка куриная - 2 шт.
фасоль консервированная - 200 гр.
лук репчатый - 1 шт.
перец болгарский - 1 шт.
чеснок - 2-3 зубчика
петрушка - 1/2 пучка
растительное масло - 30 мл.
специи, соль
Пошаговый рецепт приготовления
Нарезать красный лук полукольцами, замариновать на 10-15 минут в растворе уксуса или лимонной кислоты и теплой воды.
Куриное филе порезать небольшими кубиками, сладкий перец - небольшой соломкой.
Мелко измельчить зелень и чеснок.
С консервированной фасоли слить жидкость, можно промыть под струей холодной воды.
Сложить все ингредиенты в одну удобную посуду, посолить по вкусу, добавить специи.
Заправить растительным маслом и хорошо перемешать.
Можно дать настояться 20-30 минут.
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