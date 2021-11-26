Вкусный и легкий салат с курицей

грудка куриная - 2 шт.

фасоль консервированная - 200 гр.

лук репчатый - 1 шт.

перец болгарский - 1 шт.

чеснок - 2-3 зубчика

петрушка - 1/2 пучка

растительное масло - 30 мл.

специи, соль

Пошаговый рецепт приготовления

Нарезать красный лук полукольцами, замариновать на 10-15 минут в растворе уксуса или лимонной кислоты и теплой воды.

Куриное филе порезать небольшими кубиками, сладкий перец - небольшой соломкой.

Мелко измельчить зелень и чеснок.

С консервированной фасоли слить жидкость, можно промыть под струей холодной воды.

Сложить все ингредиенты в одну удобную посуду, посолить по вкусу, добавить специи.

Заправить растительным маслом и хорошо перемешать.

Можно дать настояться 20-30 минут.