Блюдо получается питательным, сытным, богатым белками и радует ярким цветом и благоухающим ароматом овощей.
Ингредиенты для «Гороховая каша с овощной зажаркой»:
Основа
- Горох — 200 г
- Соль — 0.3 ч. л.
Овощная зажарка
- Кабачок (небольшой) — 1 шт
- Баклажан — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Перец сладкий — 1 шт
- Соль — 0.3 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
Время приготовления: 105 минут
Количество порций: 5
Рецепт «Гороховая каша с овощной зажаркой»:
Горох залить кипятком, накрыть крышкой, выдержать не менее 50 минут. Воду слить и залить одним литром кипятка, довести до кипения и варить на небольшом температурном режиме 50 минут. В конце варки посолить.
Нашинковать морковь, измельчить лук. Раскалить в сковороде растительное масло, добавить подготовленные овощи, посолить и жарить до готовности минут 20, установив среднюю температуру.
При подаче в гороховую кашу добавить овощную зажарку. Подавать в горячем виде. Приятного аппетита!!!
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