Гуляш из печени с сыром

Вкусное, простое блюдо. Если надоел простой гуляш из печени - это блюдо для вас. В рецепте есть плавленый сырок.
Ингредиенты
- 500 г говяжьей печени
- 1 морковь
- 1 луковица среднего размера
- 25 г сливочного масла
- 1,5-2 ст.л. муки без горки
- 1 плавленый сырок типа «Дружба»
- вода
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Печень помыть, удалить пленки и вены, нарезать небольшими полосками, примерно 2 x 4 см.
- Морковь натереть на крупной терке, сырок на мелкой, лук нарезать квадратиками.
- Растопить в сковороде сливочное масло, выложить печень, обжарить до полуготовности на среднем огне. Добавить к печени лук и морковь, перемешать, жарить еще 3 минуты.
- Посыпать мукой, перемешать, залить водой, чтобы печень скрыло чуть больше половины, оставить тушить на медленном огне под крышкой примерно 10 минут.
- Посолить, поперчить, добавить тертый сырок, перемешать, оставить еще на 5 минут.
Совет
Если соус получается слишком густым, добавить воды.
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