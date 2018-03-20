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Гуляш из печени с сыром

Вкусное, простое блюдо. Если надоел простой гуляш из печени - это блюдо для вас. В рецепте есть плавленый сырок.

Гуляш из печени с сыром

Ингредиенты

  • 500 г говяжьей печени
  • 1 морковь
  • 1 луковица среднего размера
  • 25 г сливочного масла
  • 1,5-2 ст.л. муки без горки
  • 1 плавленый сырок типа «Дружба»
  • вода
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Печень помыть, удалить пленки и вены, нарезать небольшими полосками, примерно 2 x 4 см.
  2. Морковь натереть на крупной терке, сырок на мелкой, лук нарезать квадратиками.
  3. Растопить в сковороде сливочное масло, выложить печень, обжарить до полуготовности на среднем огне. Добавить к печени лук и морковь, перемешать, жарить еще 3 минуты.
  4. Посыпать мукой, перемешать, залить водой, чтобы печень скрыло чуть больше половины, оставить тушить на медленном огне под крышкой примерно 10 минут.
  5. Посолить, поперчить, добавить тертый сырок, перемешать, оставить еще на 5 минут.

Совет

Если соус получается слишком густым, добавить воды.

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