Четыре вкуса

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5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Правильный ужин — это когда сытно, полезно, вкусно и при всём при этом низкокалорийно. Чтобы отправляться спать с чистой совестью, предлагаем вам приготовить одно из предложенных ниже блюд:

Сохрани себе!

1. Тушёная курогрудка в соевом соусе

5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Ингредиенты:

  • Куриное филе 900 г
  • Морковь 300 г
  • Репчатый лук 300 г
  • Болгарский перец сладкий 300 г
  • Соевый соус 50 мл

Приготовление:

1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне.

2. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и нарезать сладкий перец кусочками и натереть на тёрке морковь.

3. Добавить все овощи в сковороду и перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, перемешивая время от времени, в течение 45 минут.

4. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить соевый соус.

5. Перемешать и готовить ещё 15 минут.

2. Овощное рагу с шампиньонами

5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Ингредиенты:

  • Помидоры 4 шт.
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Шампиньоны свежие 300 г
  • 1 луковица
  • Базилик (свежий) 1 пучок
  • Соль (и перец) по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны и лук очистите, нарежьте. Помидоры и перец нарежьте дольками. В большой сковороде разогрейте немного воды, чуть притушите лук, затем добавьте грибы и помидоры и перец.

Убавьте огонь и тушите минут 20 под крышкой, не забывая помешивать. В конце приготовления посолите, поперчите, добавьте базилик и перемешайте.

3. Котлеты из курогрудки с грибами

5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Ингредиенты:

  • Куриная грудка (филе) 500 г
  • Шампиньоны 100 г
  • Соль, перец черный молотый, перец красный — по вкусу

Приготовление:

Филе и грибы измельчить в мясорубке или блендере. В сковороду налить воду, добавить соль и перцы ( так же возможны другие специи). Из полученного фарша сформировать котлетки и опустить в воду. Тушить с каждой стороны под крышкой на среднем огне по 3-5 минут.

4. Овощная запеканка

5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Ингредиенты:

  • 300гр. кабачок,
  • 1 лук,
  • 1 морковь,
  • 1 помидор,
  • соль, перец по вкусу,
  • укроп (любая зелень),
  • 50гр. сыр,

Для соуса:

  • 2-яйца,
  • 100 мл. молока,
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачок почистить удалить семена,порезать полукольцами тонко,лук,морковь,помидор полукольцами.Форму для выпекания смазать маслом,выложить морковь с луком,кабачок,помидор посолить,поперчить немного и поставить в духовку на 15 мин при 200гр. Овощи зарумянятся,вытащить посыпать зеленью, залить соусом (яйца слегка взбить добавить молоко соль.перец) сверху тертый сыр и в духовку минут на 5-7.

5. Брокколи с куриной грудкой

5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Ингредиенты:

  • отварные куриные грудки — 200гр
  • брокколи — 400гр
  • морковь — 1шт
  • куриный желток — 1шт.
  • оливковое масло — 1ст.л
  • сок лимона — 1ч.л.
  • соль по вкусу

Приготовление:

Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.

Приятного аппетита!

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