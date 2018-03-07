5 рецептов для позднего ужина с калорийностью менее 100 ккал

Правильный ужин — это когда сытно, полезно, вкусно и при всём при этом низкокалорийно. Чтобы отправляться спать с чистой совестью, предлагаем вам приготовить одно из предложенных ниже блюд:
Сохрани себе!
1. Тушёная курогрудка в соевом соусе
Ингредиенты:
- Куриное филе 900 г
- Морковь 300 г
- Репчатый лук 300 г
- Болгарский перец сладкий 300 г
- Соевый соус 50 мл
Приготовление:
1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки. Нагреть большую сковороду на среднем огне, положить в нее курицу и налить воду. Тушить на среднем огне.
2. Пока готовится курица, тонко нарезать лук, очистить и нарезать сладкий перец кусочками и натереть на тёрке морковь.
3. Добавить все овощи в сковороду и перемешать. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, перемешивая время от времени, в течение 45 минут.
4. Доливать понемногу воду по мере испарения. Когда все овощи и мясо станут мягкими, добавить соевый соус.
5. Перемешать и готовить ещё 15 минут.
2. Овощное рагу с шампиньонами
Ингредиенты:
- Помидоры 4 шт.
- Перец болгарский 2 шт.
- Шампиньоны свежие 300 г
- 1 луковица
- Базилик (свежий) 1 пучок
- Соль (и перец) по вкусу
Приготовление:
Шампиньоны и лук очистите, нарежьте. Помидоры и перец нарежьте дольками. В большой сковороде разогрейте немного воды, чуть притушите лук, затем добавьте грибы и помидоры и перец.Убавьте огонь и тушите минут 20 под крышкой, не забывая помешивать. В конце приготовления посолите, поперчите, добавьте базилик и перемешайте.
3. Котлеты из курогрудки с грибами
Ингредиенты:
- Куриная грудка (филе) 500 г
- Шампиньоны 100 г
- Соль, перец черный молотый, перец красный — по вкусу
Приготовление:
Филе и грибы измельчить в мясорубке или блендере. В сковороду налить воду, добавить соль и перцы ( так же возможны другие специи). Из полученного фарша сформировать котлетки и опустить в воду. Тушить с каждой стороны под крышкой на среднем огне по 3-5 минут.
4. Овощная запеканка
Ингредиенты:
- 300гр. кабачок,
- 1 лук,
- 1 морковь,
- 1 помидор,
- соль, перец по вкусу,
- укроп (любая зелень),
- 50гр. сыр,
Для соуса:
- 2-яйца,
- 100 мл. молока,
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Кабачок почистить удалить семена,порезать полукольцами тонко,лук,морковь,помидор полукольцами.Форму для выпекания смазать маслом,выложить морковь с луком,кабачок,помидор посолить,поперчить немного и поставить в духовку на 15 мин при 200гр. Овощи зарумянятся,вытащить посыпать зеленью, залить соусом (яйца слегка взбить добавить молоко соль.перец) сверху тертый сыр и в духовку минут на 5-7.
5. Брокколи с куриной грудкой
Ингредиенты:
- отварные куриные грудки — 200гр
- брокколи — 400гр
- морковь — 1шт
- куриный желток — 1шт.
- оливковое масло — 1ст.л
- сок лимона — 1ч.л.
- соль по вкусу
Приготовление:
Брокколи и морковь нарезать, потушить в течение 10 минут либо приготовить в пароварке. Мясо порезать тонкими полосками и смешать с тушеными овощами, взбрызнуть лимоном и добавить оливковое масло. Сверху украсить потертым яичным желтком. Желток в блюде присутствует не только в качестве украшения, а и необходимы как источник витамина Д для полноценного усвоения кальция из брокколи.
Приятного аппетита!
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