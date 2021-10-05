Вкусные огурчики по-корейски

Морковь натрите на терке для корейских салатов. Болгарский перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте наискосок брусочками, толщиной примерно 1 см. Соедините огурцы с морковью и перцем. Выдавите через пресс чеснок, добавьте соль, сахар, все специи. Растительное масло раскалите и вылейте на специи. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Переложите овощи в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник на сутки.