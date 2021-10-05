Вкусные огурчики по-корейски

Ингредиенты
- 500 гр. огурцов
- 100 гр. моркови
- 60 гр. болгарского перца
- 20 гр. чеснока
- 9 гр. соли
- 20 гр. сахара
- 0,5 ч.л. перца чили (по желанию)
- 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха
- 1 ч.л. кориандра в зернах
- 1/2 ч.л. паприки
- 1 ч.л. жареного кунжута
- 40 мл. растительного масла
- 10 мл. 9% уксуса
Рецепт приготовления
Морковь натрите на терке для корейских салатов. Болгарский перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте наискосок брусочками, толщиной примерно 1 см. Соедините огурцы с морковью и перцем. Выдавите через пресс чеснок, добавьте соль, сахар, все специи. Растительное масло раскалите и вылейте на специи. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Переложите овощи в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник на сутки.
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