Четыре вкуса

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Вкусные огурчики по-корейски

Фото к рецепту: Хрустящие огурчики по-корейски

Ингредиенты

  • 500 гр. огурцов
  • 100 гр. моркови
  • 60 гр. болгарского перца
  • 20 гр. чеснока
  • 9 гр. соли
  • 20 гр. сахара
  • 0,5 ч.л. перца чили (по желанию)
  • 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха
  • 1 ч.л. кориандра в зернах
  • 1/2 ч.л. паприки
  • 1 ч.л. жареного кунжута
  • 40 мл. растительного масла
  • 10 мл. 9% уксуса

Рецепт приготовления

Морковь натрите на терке для корейских салатов. Болгарский перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте наискосок брусочками, толщиной примерно 1 см. Соедините огурцы с морковью и перцем. Выдавите через пресс чеснок, добавьте соль, сахар, все специи. Растительное масло раскалите и вылейте на специи. Добавьте уксус и хорошо перемешайте. Переложите овощи в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник на сутки.

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