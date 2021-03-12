Просто заворачиваю скумбрию в пакет

Ингредиенты

скумбрия - 1 шт. (300 гр.)

соль - 1 столовая ложка

сахар - 1/2 столовой ложки

лавровый лист - 1 шт.

СМЧП

кориандр

молотая горчица

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала приготовьте рыбу для посола, отрубив ей голову и хвост.

Затем сделайте разрез в брюшной полости и удалите излишки.

Хорошо промыть под проточной водой.

Не забудьте удалить черную пленку с внутренней стороны живота.

Удалите остатки влаги бумажным полотенцем.

В отдельной миске смешайте соль, сахар, лавровый лист, ССЧП, молотый кориандр и молотую горчицу по вкусу, доступности и желанию.

Отправьте рыбу в пакет и полейте приготовленной ранее смесью.

Посыпьте как внутри, так и снаружи, затем осторожно встряхните, чтобы распределить смесь по рыбе.

Затем плотно заверните в пакет, затем в другой пакет и отправьте рыбу в холодильник на двое суток.

Через некоторое время достаньте рыбу из холодильника, промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Нарезать порциями и подавать с ароматным растительным маслом и луком или с печеным картофелем и солью.

Приятного аппетита! :)

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