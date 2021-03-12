Четыре вкуса

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Просто заворачиваю скумбрию в пакет

Фото к рецепту: Просто заворачиваю скумбрию в пакет

Ингредиенты 

скумбрия - 1 шт. (300 гр.) 
соль - 1 столовая ложка 
сахар - 1/2 столовой ложки 
лавровый лист - 1 шт. 
СМЧП
кориандр 
молотая горчица 

Пошаговый рецепт приготовления 

Сначала приготовьте рыбу для посола, отрубив ей голову и хвост. 

Затем сделайте разрез в брюшной полости и удалите излишки. 

Хорошо промыть под проточной водой. 

Не забудьте удалить черную пленку с внутренней стороны живота. 

Удалите остатки влаги бумажным полотенцем. 

В отдельной миске смешайте соль, сахар, лавровый лист, ССЧП, молотый кориандр и молотую горчицу по вкусу, доступности и желанию. 

Отправьте рыбу в пакет и полейте приготовленной ранее смесью. 

Посыпьте как внутри, так и снаружи, затем осторожно встряхните, чтобы распределить смесь по рыбе. 

Затем плотно заверните в пакет, затем в другой пакет и отправьте рыбу в холодильник на двое суток. 

Через некоторое время достаньте рыбу из холодильника, промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. 

Нарезать порциями и подавать с ароматным растительным маслом и луком или с печеным картофелем и солью. 

Приятного аппетита! :) 

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