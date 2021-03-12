Просто заворачиваю скумбрию в пакет

Ингредиенты
скумбрия - 1 шт. (300 гр.)
соль - 1 столовая ложка
сахар - 1/2 столовой ложки
лавровый лист - 1 шт.
СМЧП
кориандр
молотая горчица
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала приготовьте рыбу для посола, отрубив ей голову и хвост.
Затем сделайте разрез в брюшной полости и удалите излишки.
Хорошо промыть под проточной водой.
Не забудьте удалить черную пленку с внутренней стороны живота.
Удалите остатки влаги бумажным полотенцем.
В отдельной миске смешайте соль, сахар, лавровый лист, ССЧП, молотый кориандр и молотую горчицу по вкусу, доступности и желанию.
Отправьте рыбу в пакет и полейте приготовленной ранее смесью.
Посыпьте как внутри, так и снаружи, затем осторожно встряхните, чтобы распределить смесь по рыбе.
Затем плотно заверните в пакет, затем в другой пакет и отправьте рыбу в холодильник на двое суток.
Через некоторое время достаньте рыбу из холодильника, промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.
Нарезать порциями и подавать с ароматным растительным маслом и луком или с печеным картофелем и солью.
Приятного аппетита! :)
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