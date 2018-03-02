Четыре вкуса

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Перловая каша с овощами в мультиварке

Перловая каша в мультиварке

Перловая каша в мультиварке выручит, когда нужно приготовить полезное, питательное витаминное блюдо для больших и маленьких членов семьи.

Предлагаем вам попробовать вариант перловки на воде с сезонными овощами и грибами – получается ароматно, сочно и очень вкусно.

Не беда, если вы забыли замочить крупу заранее. Как варить перловку без замачивания? Просто увеличить время приготовления, и мультиварка все сделает сама.

Перловая каша в мультиварке

Ингредиенты:

  • 1 стакан перловой крупы,
  • 1 морковь,
  • 1 луковица,
  • 1 зубок чеснока,
  • 100 г сушеных грибов,
  • 1 пучок зеленого лука,
  • 2 ст. ложки растительного масла,
  • черный молотый перец по вкусу
  • соль по вкусу,
  • 3 стакана воды.

Рецепт приготовления перловой каши в мультиварке:

  1. Перед тем как варить перловку, крупу нужно хорошенько промыть и предварительно замочить в холодной воде на 4-6 часов, а лучше на ночь.
  2. Сушеные лесные грибы также замочить на 4-6 часов. Затем процедить воду и оставить для дальнейшего приготовления каши, а сами грибы мелко порезать.
  3. Небольшими кусочками нарезать морковь и лук. Измельчить чеснок. Мелко порезать зеленый лук.
  4. В чашу мультиварки налейте растительное масло, добавьте лук и морковь, выберите режим "Выпечка", 10 минут и немного обжарьте овощи.
  5. Добавьте грибы, чеснок, зеленый лук и готовьте еще 5 минут.
  6. Всыпьте перловку в мультиварку к обжаренным овощам и готовьте 10 минут.
  7. Затем влейте грибной бульон, посолите, поперчите, закройте крышкой и выберите режим "Тушение", 40 минут.
  8. Перловая каша в мультиварке готова. Подавайте ее горячей с овощным салатом.

Приятного аппетита!

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МультиваркиГарниры и соусыЗдоровое питание
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