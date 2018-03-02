Перловая каша с овощами в мультиварке

Перловая каша в мультиварке выручит, когда нужно приготовить полезное, питательное витаминное блюдо для больших и маленьких членов семьи.

Предлагаем вам попробовать вариант перловки на воде с сезонными овощами и грибами – получается ароматно, сочно и очень вкусно.

Не беда, если вы забыли замочить крупу заранее. Как варить перловку без замачивания? Просто увеличить время приготовления, и мультиварка все сделает сама.

Ингредиенты:

1 стакан перловой крупы,

1 морковь,

1 луковица,

1 зубок чеснока,

100 г сушеных грибов,

1 пучок зеленого лука,

2 ст. ложки растительного масла,

черный молотый перец по вкусу

соль по вкусу,

3 стакана воды.

Рецепт приготовления перловой каши в мультиварке:

Перед тем как варить перловку, крупу нужно хорошенько промыть и предварительно замочить в холодной воде на 4-6 часов, а лучше на ночь. Сушеные лесные грибы также замочить на 4-6 часов. Затем процедить воду и оставить для дальнейшего приготовления каши, а сами грибы мелко порезать. Небольшими кусочками нарезать морковь и лук. Измельчить чеснок. Мелко порезать зеленый лук. В чашу мультиварки налейте растительное масло, добавьте лук и морковь, выберите режим "Выпечка", 10 минут и немного обжарьте овощи. Добавьте грибы, чеснок, зеленый лук и готовьте еще 5 минут. Всыпьте перловку в мультиварку к обжаренным овощам и готовьте 10 минут. Затем влейте грибной бульон, посолите, поперчите, закройте крышкой и выберите режим "Тушение", 40 минут. Перловая каша в мультиварке готова. Подавайте ее горячей с овощным салатом.

Приятного аппетита!