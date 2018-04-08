Картофельный салат с курицей и грибами

Картофельный салат с копченой курицей и маринованными грибами прекрасно подойдет для легкого, но питательного ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г картофеля
- 300 г копченой куриной грудки
- 100 г любых маринованных грибов
- 100 г соленых огурцов
- 1 синяя луковица
- маленький пучок петрушки
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. уксуса
Для рецепта этого салата мы использовали копченую куриную грудку, но также подойдет мясо срезанное с окорочков. Благодаря грибам и копченой курице блюдо можно не солить.
Как приготовить
- Картофель отвари в мундире, остуди и очисти. Куриную грудку мелко нарежь или вручную порви небольшими кусочками. Лук нашинкуй полукольцами, огурцы нарежь кусочками, петрушку измельчи.
- Смешай горчицу с растительным маслом и уксусом. Нарежь кусочками картофель в подходящую миску. Добавь курицу, лук, грибы, огурцы и петрушку, заправь подготовленной заправкой и перемешай.
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