Картофельный салат с курицей и грибами

Картофельный салат с копченой курицей и маринованными грибами прекрасно подойдет для легкого, но питательного ужина.

Для рецепта этого салата мы использовали копченую куриную грудку, но также подойдет мясо срезанное с окорочков. Благодаря грибам и копченой курице блюдо можно не солить.

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