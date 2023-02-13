Готовим пиццу с овощами на свекольном тесте

Ингредиенты
для теста:
жидкость - 250 мл. (вода или вода+ сок)
сахар - 1 ч.л.
соль - 1/3 ч.л.
сухие дрожжи - 2 ч.л.
мука - 560 гр.
оливковое масло - 2 ст.л.
для начинки:
кабачок - 1/2 шт. (большой)
лук репчатый - 1 шт. (небольшой)
желтый болгарский перец - 1 шт.
шампиньоны - 6 шт.
помидоры черри - 10 шт.
чеснок - 4 зубчика
соль
перец
сушеный базилик - 1 ст.л.
соевый соус - 1-2 ст.л.
Рецепт приготовления
Для теста понадобится 250 мл жидкости, если вареная свекла не сочная, тогда используйте 250 мл воды, а если вареная свекла сочная, тогда со свеклы отожмите сок и смешайте с водой, чтобы получилось 250 мл.
В теплую жидкость добавляем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем и оставляем минут на 10, на поверхности должны появится пузыри.
Затем добавляем вареную свеклу натертую на мелкой терке, перемешиваем.
Теперь частями, в несколько этапов просеиваем муку и замешиваем тесто.
Тесто получается липкое, но не добавляйте больше муку иначе тесто забьете мукой, и оно получится не такое мягкое и пышное.
Как только ввели всю муку, добавляем оливковое масло и уже окончательно вымешиваем тесто около 5 минут.
Тесто отправляем на расстойку в теплое место на 1.5-2 часа.
Я тесто растаиваю в мультиварке на программе йогурт 1 час.
Пока тесто на расстойке - подготавливаем овощи.
Кабачок нарезаем кружочками, а лук и перец кольцами.
Шампиньоны нарезаем слайсами, помидоры черри просто на пополам.
Теперь все овощи кроме черри нужно обжарить до полуготовности.
В сковороду наливаем небольшое количество оливкового масла и на среднем огне по очереди обжариваем все овощи до золотистого цвета с двух сторон.
В обжаренные грибы через пресс добавляем чеснок, обжариваем пол минуты и добавляем соевый соус, готовим 1 минуту.
Овощи готовы.
Тесто подошло, выкладываем его на рабочую поверхность, руки смазываем оливковым маслом и тесто немного обминаем.
Тесто делим на 2 части. Из данного количества теста получится 2 пиццы по 30 см.
Круглый противень застилаю силиконовым ковриком.
Одну часть теста убираю и накрываю пищевой пленкой, а вторую часть растягиваю руками по форме противня.
Основу для пиццы смазываем небольшим количеством оливкового масла, это делается для того, чтобы тесто хорошо пропеклось.
Сверху на основу выкладываем в хаотичном порядке овощи.
Пиццу выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Я выпекала 15 минут - низ и 10 минут - верх, низ.
Получается яркая и вкусная пицца на тонком и мягком тесте и сочными овощами - обязательно приготовьте)
Кушать подано!
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