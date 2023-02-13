Готовим пиццу с овощами на свекольном тесте

для теста:

жидкость - 250 мл. (вода или вода+ сок)

сахар - 1 ч.л.

соль - 1/3 ч.л.

сухие дрожжи - 2 ч.л.

мука - 560 гр.

оливковое масло - 2 ст.л.

для начинки:

кабачок - 1/2 шт. (большой)

лук репчатый - 1 шт. (небольшой)

желтый болгарский перец - 1 шт.

шампиньоны - 6 шт.

помидоры черри - 10 шт.

чеснок - 4 зубчика

соль

перец

сушеный базилик - 1 ст.л.

соевый соус - 1-2 ст.л.

Для теста понадобится 250 мл жидкости, если вареная свекла не сочная, тогда используйте 250 мл воды, а если вареная свекла сочная, тогда со свеклы отожмите сок и смешайте с водой, чтобы получилось 250 мл.

В теплую жидкость добавляем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем и оставляем минут на 10, на поверхности должны появится пузыри.

Затем добавляем вареную свеклу натертую на мелкой терке, перемешиваем.

Теперь частями, в несколько этапов просеиваем муку и замешиваем тесто.

Тесто получается липкое, но не добавляйте больше муку иначе тесто забьете мукой, и оно получится не такое мягкое и пышное.

Как только ввели всю муку, добавляем оливковое масло и уже окончательно вымешиваем тесто около 5 минут.

Тесто отправляем на расстойку в теплое место на 1.5-2 часа.

Я тесто растаиваю в мультиварке на программе йогурт 1 час.

Пока тесто на расстойке - подготавливаем овощи.

Кабачок нарезаем кружочками, а лук и перец кольцами.

Шампиньоны нарезаем слайсами, помидоры черри просто на пополам.

Теперь все овощи кроме черри нужно обжарить до полуготовности.

В сковороду наливаем небольшое количество оливкового масла и на среднем огне по очереди обжариваем все овощи до золотистого цвета с двух сторон.

В обжаренные грибы через пресс добавляем чеснок, обжариваем пол минуты и добавляем соевый соус, готовим 1 минуту.

Овощи готовы.

Тесто подошло, выкладываем его на рабочую поверхность, руки смазываем оливковым маслом и тесто немного обминаем.

Тесто делим на 2 части. Из данного количества теста получится 2 пиццы по 30 см.

Круглый противень застилаю силиконовым ковриком.

Одну часть теста убираю и накрываю пищевой пленкой, а вторую часть растягиваю руками по форме противня.

Основу для пиццы смазываем небольшим количеством оливкового масла, это делается для того, чтобы тесто хорошо пропеклось.

Сверху на основу выкладываем в хаотичном порядке овощи.

Пиццу выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Я выпекала 15 минут - низ и 10 минут - верх, низ.

Получается яркая и вкусная пицца на тонком и мягком тесте и сочными овощами - обязательно приготовьте)

Кушать подано!