Рецепт куриного шашлыка без маринования

Ингредиенты
филе куриного бедра - 2 кг.
бекон (сырокопченый) – 500 гр.
соус bbq – 150 мл.
дижонская горчица – 2 ст.л.
соус шрирача – 1 ст.л.
гранулированный чеснок – 2 ст.л.
сахар – 1 ст.л.
коньяк – 50 мл.
свежемолотый перец
соль
Рецепт приготовления
2 кг. филе бедра индейки нарезаем на некрупные кусочки.
Я советую брать именно бедро, чтобы шашлык получился максимально сочным и вкусным.
Следующим шагом переходим к бекону, он нам тоже потребуется.
Его я рекомендую брать его в пропорции 250гр бекона на 1 кг курицы, разумеется бекон должен быть сырокопченый.
Нарезаем бекон полосками около 5 см в длину.
Берём шампуры и насаживаем на них кусочки курицы, а между ними по несколько квадратиков бекона свёрнутого в 2 или в 4 раза в зависимости от его размера.
Когда вся курица будет насажена, приправляем шампуры с будущим шашлыком свежемолотым перцем и солью.
Кстати, с солью не переборщите, не забывайте, что бекон сам по себе тоже достаточно соленый.
Переворачиваем шампуры с шашлыком и повторяем процедуру с нанесением свежемолотого перца и соли с обратной стороны.
Далее приготовим соус которым мы будем обмазывать шашлык.
Для этого в глубокой миске надо смешать 150 мл соуса bbq, 2 ст.л. дижонской горчицы, 1 ст.л. соуса шрирача для небольшой пикантности, 2 ст.л. сушеного чеснока, 1ст.л. сахара для баланса вкуса и 50 мл. коньяка для аромата.
Перемешиваем всё вместе.
Разжигаем угли в мангале, затем даем им немного остыть и подернуться пеплом и обжариваем на них шашлык часто переворачивая шампуры, чтобы курица не подгорела.
Одновременно с этим смазываем куриный шашлык приготовленным соусом со всех сторон, пока соус не кончится.
На приготовление шашлыка в зависимости от размера кусков курицы и жара в мангале понадобится минут 15 - 20.
Подаем шашлык к столу горячим, с овощами.
Кушать подано!
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