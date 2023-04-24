Рецепт куриного шашлыка без маринования

филе куриного бедра - 2 кг.

бекон (сырокопченый) – 500 гр.

соус bbq – 150 мл.

дижонская горчица – 2 ст.л.

соус шрирача – 1 ст.л.

гранулированный чеснок – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

коньяк – 50 мл.

свежемолотый перец

соль

2 кг. филе бедра индейки нарезаем на некрупные кусочки.

Я советую брать именно бедро, чтобы шашлык получился максимально сочным и вкусным.

Следующим шагом переходим к бекону, он нам тоже потребуется.

Его я рекомендую брать его в пропорции 250гр бекона на 1 кг курицы, разумеется бекон должен быть сырокопченый.

Нарезаем бекон полосками около 5 см в длину.

Берём шампуры и насаживаем на них кусочки курицы, а между ними по несколько квадратиков бекона свёрнутого в 2 или в 4 раза в зависимости от его размера.

Когда вся курица будет насажена, приправляем шампуры с будущим шашлыком свежемолотым перцем и солью.

Кстати, с солью не переборщите, не забывайте, что бекон сам по себе тоже достаточно соленый.

Переворачиваем шампуры с шашлыком и повторяем процедуру с нанесением свежемолотого перца и соли с обратной стороны.

Далее приготовим соус которым мы будем обмазывать шашлык.

Для этого в глубокой миске надо смешать 150 мл соуса bbq, 2 ст.л. дижонской горчицы, 1 ст.л. соуса шрирача для небольшой пикантности, 2 ст.л. сушеного чеснока, 1ст.л. сахара для баланса вкуса и 50 мл. коньяка для аромата.

Перемешиваем всё вместе.

Разжигаем угли в мангале, затем даем им немного остыть и подернуться пеплом и обжариваем на них шашлык часто переворачивая шампуры, чтобы курица не подгорела.

Одновременно с этим смазываем куриный шашлык приготовленным соусом со всех сторон, пока соус не кончится.

На приготовление шашлыка в зависимости от размера кусков курицы и жара в мангале понадобится минут 15 - 20.

Подаем шашлык к столу горячим, с овощами.

Кушать подано!