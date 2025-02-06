Шанежки с чесноком, картошкой и зеленью

В тёплую воду добавить сухие дрожжи, сахар, соль, перемешать, оставить на 15 минут.

Затем добавить растительное масло и муку, замесить тесто, оставить настояться на час.

За это время приготовить картофельное пюре, в моем случае уже было готово.

Когда тесто увеличится в два раза, оно готово.

Противень застелить пергаментной бумагой, из теста сформировать форму шанежек, выложить сверху картофельное пюре, запекать в духовке до готовности, ориентируйтесь по своей духовке.

В тарелке смешать растительное масло укроп измельченный чеснок, готовые шаньги смазать этой смесью.