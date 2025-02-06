Шанежки с чесноком, картошкой и зеленью

Ингредиенты
- теплая вода - 350 мл.
- сахар - 1 ч.л.
- сухие дрожжи - 2 ч.л.
- соль - 1 ч.л.
- растительное масло - 2 ст.л.
- пшеничная мука - 400 г
- картофельное пюре
- укроп
- чеснок
- масло растительное
Рецепт приготовления
В тёплую воду добавить сухие дрожжи, сахар, соль, перемешать, оставить на 15 минут.
Затем добавить растительное масло и муку, замесить тесто, оставить настояться на час.
За это время приготовить картофельное пюре, в моем случае уже было готово.
Когда тесто увеличится в два раза, оно готово.
Противень застелить пергаментной бумагой, из теста сформировать форму шанежек, выложить сверху картофельное пюре, запекать в духовке до готовности, ориентируйтесь по своей духовке.
В тарелке смешать растительное масло укроп измельченный чеснок, готовые шаньги смазать этой смесью.
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