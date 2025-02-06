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Четыре вкуса

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Шанежки с чесноком, картошкой и зеленью

Фото к рецепту: Шаньги с картошкой чесноком и зеленью

Ингредиенты

  • теплая вода - 350 мл.
  • сахар - 1 ч.л.
  • сухие дрожжи - 2 ч.л.
  • соль - 1 ч.л.
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • пшеничная мука - 400 г
  • картофельное пюре
  • укроп
  • чеснок
  • масло растительное

Рецепт приготовления

В тёплую воду добавить сухие дрожжи, сахар, соль, перемешать, оставить на 15 минут.

Затем добавить растительное масло и муку, замесить тесто, оставить настояться на час.

За это время приготовить картофельное пюре, в моем случае уже было готово.

Когда тесто увеличится в два раза, оно готово.

Противень застелить пергаментной бумагой, из теста сформировать форму шанежек, выложить сверху картофельное пюре, запекать в духовке до готовности, ориентируйтесь по своей духовке.

В тарелке смешать растительное масло укроп измельченный чеснок, готовые шаньги смазать этой смесью.

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