Вкусный пирог с беконом из слоеного теста

тесто слоеное дрожжевое - 2 листа

сыр - 100 гр.

яйца вареные - 2 шт.

бекон - 8 полосок

семена кунжута - 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Тесто разрезаем на треугольники.

Натираем сыр и яйца.

Треугольники теста выкладываем в форме солнышка, приминаем основания и раскатываем лучи.

На каждый луч выкладываем по полоске бекона.

В центр в форме венка выкладываем натертые яйца и посыпаем сыром.

Затем загибаем лучи, подгибая конец к основанию.

Перекладываем на противень, смазываем растительным маслом, посыпаем кунжутом и запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.