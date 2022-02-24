Вкусный пирог с беконом из слоеного теста

Ингредиенты
тесто слоеное дрожжевое - 2 листа
сыр - 100 гр.
яйца вареные - 2 шт.
бекон - 8 полосок
семена кунжута - 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Тесто разрезаем на треугольники.
Натираем сыр и яйца.
Треугольники теста выкладываем в форме солнышка, приминаем основания и раскатываем лучи.
На каждый луч выкладываем по полоске бекона.
В центр в форме венка выкладываем натертые яйца и посыпаем сыром.
Затем загибаем лучи, подгибая конец к основанию.
Перекладываем на противень, смазываем растительным маслом, посыпаем кунжутом и запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.
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