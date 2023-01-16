Готовим рулеты из лаваша

Ингредиенты
лаваш - 2 шт.
лук - 2 шт.
морковь - 1 шт.
перец сладкий - 1 шт.
куриные стейки - 3 шт.
огурец маринованный - 3 шт.
яйцо - 1 шт.
сахар - 1 ч.л.
майонез - 50 гр.
петрушка - 1 пучек.
миндальные лепестки - 20 гр.
кунжут - 10 гр.
Рецепт приготовления
Отвариваю мясо в подсоленной воде до готовности, нарезаю мелко.
Лук и перец нарезаю произвольно, морковь натираю на крупной терке, обжариваю на растительном масле, сначала лук, затем морковь, добавляю щепотку сахара, перемешиваю, добавляю перец и жарю пока перец станет мягким.
Сюда же добавляю мясо и жарю с мясом 1 минуту, снимаю с огня, даю остыть.
Лист лаваша смазываю майонезом, посыпаю мелко нарезанной петрушкой, сверху кладу обжаренные овощи и мясо, сворачиваю в рулет, смазываю взбитым яйцом, нарезаю на порционные куски.
Противень выстилаю пергаментом, переношу куски лаваша на противень, посыпаю часть миндальными лепестками, часть кунжутом.
Отправляю в духовку, разогретую до 200С на 15-20 минут, чтобы рулетики подсушились.
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