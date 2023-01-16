Готовим рулеты из лаваша

лаваш - 2 шт.

лук - 2 шт.

морковь - 1 шт.

перец сладкий - 1 шт.

куриные стейки - 3 шт.

огурец маринованный - 3 шт.

яйцо - 1 шт.

сахар - 1 ч.л.

майонез - 50 гр.

петрушка - 1 пучек.

миндальные лепестки - 20 гр.

кунжут - 10 гр.

Отвариваю мясо в подсоленной воде до готовности, нарезаю мелко.

Лук и перец нарезаю произвольно, морковь натираю на крупной терке, обжариваю на растительном масле, сначала лук, затем морковь, добавляю щепотку сахара, перемешиваю, добавляю перец и жарю пока перец станет мягким.

Сюда же добавляю мясо и жарю с мясом 1 минуту, снимаю с огня, даю остыть.

Лист лаваша смазываю майонезом, посыпаю мелко нарезанной петрушкой, сверху кладу обжаренные овощи и мясо, сворачиваю в рулет, смазываю взбитым яйцом, нарезаю на порционные куски.

Противень выстилаю пергаментом, переношу куски лаваша на противень, посыпаю часть миндальными лепестками, часть кунжутом.

Отправляю в духовку, разогретую до 200С на 15-20 минут, чтобы рулетики подсушились.