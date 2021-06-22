Бефстроганов из куриной грудки за 30 минут

Рецепт приготовления

Куриное филе разрежьте вдоль пополам.

Слегка отбейте с двух сторон.

Нарежьте на длинные полоски.

Нарежьте 2 небольших луковицы (220 гр.).

На терке натрите 2 небольших морковки (190 гр.).

Смешайте 3 столовые ложки томатной пасты с 500 мл. воды.

Можно использовать протёртые помидоры (без шкурки).

В разогретую сковороду налейте растительное масло - 1/2 стакана (125 мл.).

Положите нарезанные кусочки курицы и слегка обжарьте.

Добавьте порезанный лук + 2 ст.л. муки.

Обжарьте в течение 2 минут, помешивая.

Добавьте морковь и обжарьте ещё 2 минуты, помешивая.

Влейте томатный сок, положите соль, чёрный перец, сладкую паприку, приправу для курицы, лавровый лист.

Тушите 5-7 минут под крышкой (периодически помешивая).

Можно полодить чеснок – 5 зубчиков и сметану – 4 столовые ложки.

Тушите ещё 2 минуты, иногда помешивая (чтобы мука не подгорела).

Готово! Подавать можно с любым гарниром.

Кушать подано!