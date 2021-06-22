Бефстроганов из куриной грудки за 30 минут

Ингредиенты
- куриное филе - 900 гр.
- 2 небольших луковицы (220 гр. )
- 2 небольших моркови (190 гр. )
- 500 мл. воды + 3 ст.л. томатной пасты (можно использовать томатный сок или протёртые помидоры без шкурки)
- растительное масло – 1/2 ст. (125 мл.)
- чеснок – 5 зубчиков
- сметана – 4 ст.л.
- соль, приправы и специи
Рецепт приготовления
Куриное филе разрежьте вдоль пополам.
Слегка отбейте с двух сторон.
Нарежьте на длинные полоски.
Нарежьте 2 небольших луковицы (220 гр.).
На терке натрите 2 небольших морковки (190 гр.).
Смешайте 3 столовые ложки томатной пасты с 500 мл. воды.
Можно использовать протёртые помидоры (без шкурки).
В разогретую сковороду налейте растительное масло - 1/2 стакана (125 мл.).
Положите нарезанные кусочки курицы и слегка обжарьте.
Добавьте порезанный лук + 2 ст.л. муки.
Обжарьте в течение 2 минут, помешивая.
Добавьте морковь и обжарьте ещё 2 минуты, помешивая.
Влейте томатный сок, положите соль, чёрный перец, сладкую паприку, приправу для курицы, лавровый лист.
Тушите 5-7 минут под крышкой (периодически помешивая).
Можно полодить чеснок – 5 зубчиков и сметану – 4 столовые ложки.
Тушите ещё 2 минуты, иногда помешивая (чтобы мука не подгорела).
Готово! Подавать можно с любым гарниром.
Кушать подано!
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