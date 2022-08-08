Рецепт варенья из арбузных корочек в собственном соку

Рецепт приготовления

Срежьте мякоть арбуза и темно зелёную часть корки.

Нарежьте светлую часть корки крупным кубиком.

Поместите корки в кастрюлю залейте водой, добавьте соду, перемешайте до растворения соды, оставьте минимум на 3 часа.

Выдавите сок из мякоти арбуза, налейте сок в кастрюлю, добавьте сахар, корицу, поставьте на плиту.

Доведите до кипения, варите один час на минимальном огне.

Добавьте к соку тщательно промытые арбузные корки.

Доведите до кипения, варите 10 минут на минимальном огне

Затем оставьте до полного остывания.

Второе кипячение, доведите до кипения, постоянно помешивая варите 10 минут на минимальном огне, затем оставьте до полного остывания.

Третье кипячение, доведите до кипения, постоянно помешивая варите 10 минут на минимальном огне, затем разлейте варенье по стерильным банкам, закройте крышками, переверните вниз крышкой и укутайте полотенцем, до полного остывания.