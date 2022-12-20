Вкусные запеченные куриные бедра с черным рисом

Рецепт приготовления

Куриные бедра замариновать с горчицей, измельченным чесноком, соевым соусом, специями для птицы, по вкусу соль и перец.

Пока мясо пропитывается, нарезать лук и морковку и обжарить на растительном масле.

Добавить томатного кетчупа, немного воды и довести до кипения.

В форму для запекания на дно высыпать черный рис.

Сверху распределить овощную заправку, добавить лавровый лист.

Положить куриные бёдра.

Влить вино.

Долить куриный бульон (или воду) так, чтобы жидкость была выше риса на 1,5-2 см.

Закрыть форму фольгой, проделав 2-3 небольшие дырки ножом для выхода пара.

Поставить в разогретую духовку(180 градусов) и запекать минут 40-45.

Убедитесь в готовности мяса, проткнув в самом толстом месте ножом, должен выделиться прозрачный сок.

Затем снять фольгу и дать куриным бёдрам подрумяниться.

Украсить зеленью, черри, ломтиком лимона.

Кушать подано!