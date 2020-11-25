Печеная тыква в духовке: сладкая, ароматная, сочная

Если хочется приготовить вкусный и одновременно полезный десерт, отличным решением может стать печеная тыква в духовке — сладкая, ароматная и необычайно нежная. Она понравится всем членам семьи. Блюдо смогут приготовить даже новички, а главное — оно включает минимум калорий и максимум полезных веществ. Из этой огородной красавицы можно сделать полноценный обед — первое, второе и десерт. Самое распространенное блюдо — тыквенная каша, но ее любят не все. А от такой вкуснятины, как печеная тыква с медом, вряд ли кто-то откажется.

Попробуем ее приготовить!

Необходимые ингредиенты

свежая тыква — 300-400 г;

натуральный мед — 1-2 ч. л. (по вкусу);

растительное масло (лучше — оливковое) — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

Тыкву надо вымыть, очистить от кожуры. Удалите семечки. Нарежьте мякоть овоща кусочками толщиной около 2 см. В небольшой емкости смешайте жидкий мед, растительное масло и воду. В полученный сироп выложите кусочки тыквы, осторожно перемешайте их ложкой, оставьте на 20 мин., чтобы они промариновались. Выложите на противень пергамент. На нем разложите в один слой кусочки тыквы. Духовку разогрейте до 180°. Поместите в нее тыкву. Запекайте 20-30 мин., проверяя готовность вилкой. Затем нужно вынуть противень из духового шкафа, посыпать тыкву сахарным песком. Запекайте ее еще 10 мин.

Приготовление блюда занимает 40 мин. Готовая тыква должна быть мягкой и сладкой. Ее сразу же следует достать из духовки. Перед подачей на стол надо подождать минут 7, чтобы десерт немного остыл. Подавайте тыкву с горячим фруктовым или черным чаем, или добавьте ее в рисовую либо овсяную кашу.

Тыква плюс яблоки

Еще больше витаминов подарит тыква, печенная с яблоками. Эти два ингредиента превосходно дополняют друг друга, придавая блюду приятный кисло-сладкий вкус.

Необходимые ингредиенты

500 г спелой тыквы;

4 яблока среднего размера;

половина стакана воды;

1/2 лимона;

1 ст. л. сахарной пудры;

сливочное масло — 50 г;

панировочные сухарики.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

Яблоки и тыкву нужно вымыть под проточной водой, снять с них кожуру. Отожмите сок из половины кислого цитруса. Мякоть «солнечного» овоща и яблочек следует нарезать небольшими ломтиками. Сбрызните лимонным соком фруктово-овощную нарезку (это не только придаст блюду изюминку, но и сохранит натуральный цвет ингредиентов). Выложите тыкву в разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом, тушите на слабом огне 5-7 мин. На дно формы для запекания (ее предварительно нужно смазать сливочным маслом и обсыпать сухариками) выложите тыквенные ломтики, сверху уложите слой яблок. Приготовьте сироп из воды и сахарной пудры: смешайте эти компоненты, доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Если сироп получился недостаточно густым или сахар растворился не полностью, то проварите его еще несколько минут. Залейте сиропом тыквенно-яблочный микс. Разогрейте духовку до 190°, поставьте в нее форму. Запекайте десерт 30 минут, пока не образуется аппетитная корочка на яблоках. Запекать овощ можно прямо на противне — в фольге.

Яблоки в оранжевом «горшочке»

Осенью коронным блюдом любой хозяйки может стать целая печеная тыква в духовке — сладкая, фаршированная яблоками. Этот кулинарный шедевр украсит скудный на яркие краски зимний стол. Такой способ приготовления позволяет сохранить все полезные элементы, которыми так богаты эти садово-огородные продукты. А уж о вкусе лакомства и говорить не приходится!

Необходимые ингредиенты

молодая тыква среднего размера с нежной кожицей;

большие спелые яблоки кисло-сладких сортов — 3 шт.;

2 ст. л. меда;

80 г сметаны;

1 ст. л. сахара;

дополнительные, но не обязательные компоненты: шоколад, ягоды, орехи, корица, изюм — по 1 ч. л.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

Тыкву хорошенько надо промыть. Кожицу не трогайте! Верхушку срежьте так, чтобы получилась крышечка высотой в 2-3 см. Используя ложку, вычистите из середины семечки и часть мякоти (ее отложите в отдельную посуду). Изнутри нужно обмазать овощ медом. Яблоки нарежьте не слишком мелко: идеальный размер — 2-3 см. Яблочные ломтики и мякоть тыквы следует смешать, положить к ним корицу, орешки, семечки. Эту смесь плотно уложите внутрь овоща и полейте сметаной, смешанной с сахаром. Чтобы получить праздничное блюдо, поверх начинки достаточно положить шоколадную крошку. Овощ с начинкой закройте крышечкой-верхушкой, оберните его фольгой (блестящей стороной внутрь). Запекайте час.

Воздушное тыквенное пюре

Хотя пюре из печеной тыквы многие считают компонентом детского меню, оно может разнообразить рацион и взрослого, ведь отличается довольно приятным вкусом и благотворно влияет на пищеварительный процесс.

Необходимые ингредиенты

тыква — 1 шт.;

вода — 250 мл;

растительное масло.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

Духовку нагрейте до 180°. Тыкву нужно вымыть, вытереть. Разрежьте плод на две половины, извлеките семена. Места среза натрите маслом. Положите тыквенные половинки на противень кожицей вверх, залейте водой. Запекать овощ нужно 1-1,5 часа, пока мякоть не станет мягкой. Затем тыкву следует вынуть, слегка остудить. Выскоблите ложкой мякоть. Измельчите ее в блендере или сделайте это вручную. Для удаления лишней влаги выложите пюре на сетчатый дуршлаг, закрытый бумажным полотенцем. Для вкуса в пюре можно добавить сахар.

И напоследок несколько кулинарных хитростей. Самые вкусные десерты получаются из тыквы мускатного сорта (ее мякоть ярко-оранжевая), весом до 4 кг. Сахар можно брать и белый, но лучше использовать коричневый. Кушайте на здоровье!

Приятного аппетита.