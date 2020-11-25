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Печеная тыква в духовке: сладкая, ароматная, сочная

Если хочется приготовить вкусный и одновременно полезный десерт, отличным решением может стать печеная тыква в духовке — сладкая, ароматная и необычайно нежная. Она понравится всем членам семьи. Блюдо смогут приготовить даже новички, а главное — оно включает минимум калорий и максимум полезных веществ. Из этой огородной красавицы можно сделать полноценный обед — первое, второе и десерт. Самое распространенное блюдо — тыквенная каша, но ее любят не все. А от такой вкуснятины, как печеная тыква с медом, вряд ли кто-то откажется.

Попробуем ее приготовить!

Необходимые ингредиенты

  • свежая тыква — 300-400 г;
  • натуральный мед — 1-2 ч. л. (по вкусу);
  • растительное масло (лучше — оливковое) — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

  1. Тыкву надо вымыть, очистить от кожуры.
  2. Удалите семечки.
  3. Нарежьте мякоть овоща кусочками толщиной около 2 см.
  4. В небольшой емкости смешайте жидкий мед, растительное масло и воду.
  5. В полученный сироп выложите кусочки тыквы, осторожно перемешайте их ложкой, оставьте на 20 мин., чтобы они промариновались.
  6. Выложите на противень пергамент. На нем разложите в один слой кусочки тыквы.
  7. Духовку разогрейте до 180°. Поместите в нее тыкву. Запекайте 20-30 мин., проверяя готовность вилкой.
  8. Затем нужно вынуть противень из духового шкафа, посыпать тыкву сахарным песком. Запекайте ее еще 10 мин.

Приготовление блюда занимает 40 мин. Готовая тыква должна быть мягкой и сладкой. Ее сразу же следует достать из духовки. Перед подачей на стол надо подождать минут 7, чтобы десерт немного остыл. Подавайте тыкву с горячим фруктовым или черным чаем, или добавьте ее в рисовую либо овсяную кашу.

Тыква плюс яблоки

Еще больше витаминов подарит тыква, печенная с яблоками. Эти два ингредиента превосходно дополняют друг друга, придавая блюду приятный кисло-сладкий вкус.

Необходимые ингредиенты

  • 500 г спелой тыквы;
  • 4 яблока среднего размера;
  • половина стакана воды;
  • 1/2 лимона;
  • 1 ст. л. сахарной пудры;
  • сливочное масло — 50 г;
  • панировочные сухарики.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

  1. Яблоки и тыкву нужно вымыть под проточной водой, снять с них кожуру.
  2. Отожмите сок из половины кислого цитруса.
  3. Мякоть «солнечного» овоща и яблочек следует нарезать небольшими ломтиками.
  4. Сбрызните лимонным соком фруктово-овощную нарезку (это не только придаст блюду изюминку, но и сохранит натуральный цвет ингредиентов).
  5. Выложите тыкву в разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом, тушите на слабом огне 5-7 мин.
  6. На дно формы для запекания (ее предварительно нужно смазать сливочным маслом и обсыпать сухариками) выложите тыквенные ломтики, сверху уложите слой яблок.
  7. Приготовьте сироп из воды и сахарной пудры: смешайте эти компоненты, доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Если сироп получился недостаточно густым или сахар растворился не полностью, то проварите его еще несколько минут.
  8. Залейте сиропом тыквенно-яблочный микс.
  9. Разогрейте духовку до 190°, поставьте в нее форму. Запекайте десерт 30 минут, пока не образуется аппетитная корочка на яблоках. Запекать овощ можно прямо на противне — в фольге.

Яблоки в оранжевом «горшочке»

Осенью коронным блюдом любой хозяйки может стать целая печеная тыква в духовке — сладкая, фаршированная яблоками. Этот кулинарный шедевр украсит скудный на яркие краски зимний стол. Такой способ приготовления позволяет сохранить все полезные элементы, которыми так богаты эти садово-огородные продукты. А уж о вкусе лакомства и говорить не приходится!

Необходимые ингредиенты

  • молодая тыква среднего размера с нежной кожицей;
  • большие спелые яблоки кисло-сладких сортов — 3 шт.;
  • 2 ст. л. меда;
  • 80 г сметаны;
  • 1 ст. л. сахара;
  • дополнительные, но не обязательные компоненты: шоколад, ягоды, орехи, корица, изюм — по 1 ч. л.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

  1. Тыкву хорошенько надо промыть. Кожицу не трогайте! Верхушку срежьте так, чтобы получилась крышечка высотой в 2-3 см.
  2. Используя ложку, вычистите из середины семечки и часть мякоти (ее отложите в отдельную посуду).
  3. Изнутри нужно обмазать овощ медом.
  4. Яблоки нарежьте не слишком мелко: идеальный размер — 2-3 см.
  5. Яблочные ломтики и мякоть тыквы следует смешать, положить к ним корицу, орешки, семечки. Эту смесь плотно уложите внутрь овоща и полейте сметаной, смешанной с сахаром.
  6. Чтобы получить праздничное блюдо, поверх начинки достаточно положить шоколадную крошку.
  7. Овощ с начинкой закройте крышечкой-верхушкой, оберните его фольгой (блестящей стороной внутрь). Запекайте час.

Воздушное тыквенное пюре

Хотя пюре из печеной тыквы многие считают компонентом детского меню, оно может разнообразить рацион и взрослого, ведь отличается довольно приятным вкусом и благотворно влияет на пищеварительный процесс.

Необходимые ингредиенты

  • тыква — 1 шт.;
  • вода — 250 мл;
  • растительное масло.

Печеная тыква: как приготовить в духовке

  1. Духовку нагрейте до 180°.
  2. Тыкву нужно вымыть, вытереть.
  3. Разрежьте плод на две половины, извлеките семена.
  4. Места среза натрите маслом.
  5. Положите тыквенные половинки на противень кожицей вверх, залейте водой.
  6. Запекать овощ нужно 1-1,5 часа, пока мякоть не станет мягкой.
  7. Затем тыкву следует вынуть, слегка остудить.
  8. Выскоблите ложкой мякоть.
  9. Измельчите ее в блендере или сделайте это вручную.
  10. Для удаления лишней влаги выложите пюре на сетчатый дуршлаг, закрытый бумажным полотенцем.
  11. Для вкуса в пюре можно добавить сахар.

И напоследок несколько кулинарных хитростей. Самые вкусные десерты получаются из тыквы мускатного сорта (ее мякоть ярко-оранжевая), весом до 4 кг. Сахар можно брать и белый, но лучше использовать коричневый. Кушайте на здоровье!

Печеная тыква в духовке: сладкая, ароматная, сочная

Приятного аппетита.

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