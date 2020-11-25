Печеная тыква в духовке: сладкая, ароматная, сочная

Если хочется приготовить вкусный и одновременно полезный десерт, отличным решением может стать печеная тыква в духовке — сладкая, ароматная и необычайно нежная. Она понравится всем членам семьи. Блюдо смогут приготовить даже новички, а главное — оно включает минимум калорий и максимум полезных веществ. Из этой огородной красавицы можно сделать полноценный обед — первое, второе и десерт. Самое распространенное блюдо — тыквенная каша, но ее любят не все. А от такой вкуснятины, как печеная тыква с медом, вряд ли кто-то откажется.
Попробуем ее приготовить!
Необходимые ингредиенты
- свежая тыква — 300-400 г;
- натуральный мед — 1-2 ч. л. (по вкусу);
- растительное масло (лучше — оливковое) — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.
Печеная тыква: как приготовить в духовке
- Тыкву надо вымыть, очистить от кожуры.
- Удалите семечки.
- Нарежьте мякоть овоща кусочками толщиной около 2 см.
- В небольшой емкости смешайте жидкий мед, растительное масло и воду.
- В полученный сироп выложите кусочки тыквы, осторожно перемешайте их ложкой, оставьте на 20 мин., чтобы они промариновались.
- Выложите на противень пергамент. На нем разложите в один слой кусочки тыквы.
- Духовку разогрейте до 180°. Поместите в нее тыкву. Запекайте 20-30 мин., проверяя готовность вилкой.
- Затем нужно вынуть противень из духового шкафа, посыпать тыкву сахарным песком. Запекайте ее еще 10 мин.
Приготовление блюда занимает 40 мин. Готовая тыква должна быть мягкой и сладкой. Ее сразу же следует достать из духовки. Перед подачей на стол надо подождать минут 7, чтобы десерт немного остыл. Подавайте тыкву с горячим фруктовым или черным чаем, или добавьте ее в рисовую либо овсяную кашу.
Тыква плюс яблоки
Еще больше витаминов подарит тыква, печенная с яблоками. Эти два ингредиента превосходно дополняют друг друга, придавая блюду приятный кисло-сладкий вкус.
Необходимые ингредиенты
- 500 г спелой тыквы;
- 4 яблока среднего размера;
- половина стакана воды;
- 1/2 лимона;
- 1 ст. л. сахарной пудры;
- сливочное масло — 50 г;
- панировочные сухарики.
Печеная тыква: как приготовить в духовке
- Яблоки и тыкву нужно вымыть под проточной водой, снять с них кожуру.
- Отожмите сок из половины кислого цитруса.
- Мякоть «солнечного» овоща и яблочек следует нарезать небольшими ломтиками.
- Сбрызните лимонным соком фруктово-овощную нарезку (это не только придаст блюду изюминку, но и сохранит натуральный цвет ингредиентов).
- Выложите тыкву в разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом, тушите на слабом огне 5-7 мин.
- На дно формы для запекания (ее предварительно нужно смазать сливочным маслом и обсыпать сухариками) выложите тыквенные ломтики, сверху уложите слой яблок.
- Приготовьте сироп из воды и сахарной пудры: смешайте эти компоненты, доведите до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Если сироп получился недостаточно густым или сахар растворился не полностью, то проварите его еще несколько минут.
- Залейте сиропом тыквенно-яблочный микс.
- Разогрейте духовку до 190°, поставьте в нее форму. Запекайте десерт 30 минут, пока не образуется аппетитная корочка на яблоках. Запекать овощ можно прямо на противне — в фольге.
Яблоки в оранжевом «горшочке»
Осенью коронным блюдом любой хозяйки может стать целая печеная тыква в духовке — сладкая, фаршированная яблоками. Этот кулинарный шедевр украсит скудный на яркие краски зимний стол. Такой способ приготовления позволяет сохранить все полезные элементы, которыми так богаты эти садово-огородные продукты. А уж о вкусе лакомства и говорить не приходится!
Необходимые ингредиенты
- молодая тыква среднего размера с нежной кожицей;
- большие спелые яблоки кисло-сладких сортов — 3 шт.;
- 2 ст. л. меда;
- 80 г сметаны;
- 1 ст. л. сахара;
- дополнительные, но не обязательные компоненты: шоколад, ягоды, орехи, корица, изюм — по 1 ч. л.
Печеная тыква: как приготовить в духовке
- Тыкву хорошенько надо промыть. Кожицу не трогайте! Верхушку срежьте так, чтобы получилась крышечка высотой в 2-3 см.
- Используя ложку, вычистите из середины семечки и часть мякоти (ее отложите в отдельную посуду).
- Изнутри нужно обмазать овощ медом.
- Яблоки нарежьте не слишком мелко: идеальный размер — 2-3 см.
- Яблочные ломтики и мякоть тыквы следует смешать, положить к ним корицу, орешки, семечки. Эту смесь плотно уложите внутрь овоща и полейте сметаной, смешанной с сахаром.
- Чтобы получить праздничное блюдо, поверх начинки достаточно положить шоколадную крошку.
- Овощ с начинкой закройте крышечкой-верхушкой, оберните его фольгой (блестящей стороной внутрь). Запекайте час.
Воздушное тыквенное пюре
Хотя пюре из печеной тыквы многие считают компонентом детского меню, оно может разнообразить рацион и взрослого, ведь отличается довольно приятным вкусом и благотворно влияет на пищеварительный процесс.
Необходимые ингредиенты
- тыква — 1 шт.;
- вода — 250 мл;
- растительное масло.
Печеная тыква: как приготовить в духовке
- Духовку нагрейте до 180°.
- Тыкву нужно вымыть, вытереть.
- Разрежьте плод на две половины, извлеките семена.
- Места среза натрите маслом.
- Положите тыквенные половинки на противень кожицей вверх, залейте водой.
- Запекать овощ нужно 1-1,5 часа, пока мякоть не станет мягкой.
- Затем тыкву следует вынуть, слегка остудить.
- Выскоблите ложкой мякоть.
- Измельчите ее в блендере или сделайте это вручную.
- Для удаления лишней влаги выложите пюре на сетчатый дуршлаг, закрытый бумажным полотенцем.
- Для вкуса в пюре можно добавить сахар.
И напоследок несколько кулинарных хитростей. Самые вкусные десерты получаются из тыквы мускатного сорта (ее мякоть ярко-оранжевая), весом до 4 кг. Сахар можно брать и белый, но лучше использовать коричневый. Кушайте на здоровье!
Приятного аппетита.
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