Четыре вкуса

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Готовим минестроне

Фото к рецепту: Минестроне

Ингредиенты

  • бульон:
  • ребра (свинина) – 500-600 гр.
  • вода – 1,5-2 л.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • черный/душистый перец (горошек) – 10-15 шт.
  • ароматный пучок (укроп, петрушка, кинза, тимьян, розмарин) – 1 шт.
  • минестроне:
  • лук репчатый – 1 шт.
  • лук белый (стерлинг) – 1 шт.
  • морковь – 120-150 гр.
  • тыква – 120-150 гр.
  • сельдерей – 2-3 шт.
  • помидоры – 150-200 гр.
  • перец сладкий – 120-150 гр.
  • зеленый горошек – 120-150 гр.
  • кабачок – 120-150 гр.
  • брокколи – 120-150 гр.
  • чечевица – 100-150 гр.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • оливковое масло – для жарки
  • соль/перец
  • для подачи (по желанию):
  • пармезан
  • базилик

Рецепт приготовления

1. По желанию - сварить бульон из свиных ребер (если суп готовится без мясного бульона, использовать овощной бульон или воду):

• ребра залить водой, довести до кипения, и варить около 40 минут

• через 40 минут добавить в бульон лавровый лист, перец и ароматный пучок – варить еще 20 минут

• готовый бульон процедить

2. Мелко нарезать репчатый лук и измельчить чеснок

3. Нарезать овощи мелким кубиком (примерно 0,5х0,5 см) и разделить их на две части:

• 1-я часть овощей включает: тыкву, морковь и сельдерей

• 2-я часть овощей включает: брокколи, сладкий перец, кабачок, белый лук, помидоры

4. В кастрюлю с толстым дном налить оливковое масло – нагреть

5. В оливковое масло выложить репчатый лук и чеснок – обжарить до золотистого цвета

6. К луку добавить 1-ю часть овощей – периодически перемешивая обжаривать 10-15 минут сначала на среднем, потом на медленном огне

7. Через 15 минут в кастрюлю добавить 2-ю часть овощей и зеленый горошек – обжаривать еще 5-10 минут

8. В кастрюлю добавить бульон – довести до кипения

9. Добавить соль/перец по вкусу

10. Добавить чечевицу – перемешать и варить не более 5-10 минут

11. Снять готовый минестроне с огня и дать настоятся 15-20 минут

12. По желанию при подаче в каждую тарелку добавить немного пармезана и несколько листиков базилика

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