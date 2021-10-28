Готовим минестроне

Ингредиенты
- бульон:
- ребра (свинина) – 500-600 гр.
- вода – 1,5-2 л.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- черный/душистый перец (горошек) – 10-15 шт.
- ароматный пучок (укроп, петрушка, кинза, тимьян, розмарин) – 1 шт.
- минестроне:
- лук репчатый – 1 шт.
- лук белый (стерлинг) – 1 шт.
- морковь – 120-150 гр.
- тыква – 120-150 гр.
- сельдерей – 2-3 шт.
- помидоры – 150-200 гр.
- перец сладкий – 120-150 гр.
- зеленый горошек – 120-150 гр.
- кабачок – 120-150 гр.
- брокколи – 120-150 гр.
- чечевица – 100-150 гр.
- чеснок – 2-3 зуб.
- оливковое масло – для жарки
- соль/перец
- для подачи (по желанию):
- пармезан
- базилик
Рецепт приготовления
1. По желанию - сварить бульон из свиных ребер (если суп готовится без мясного бульона, использовать овощной бульон или воду):
• ребра залить водой, довести до кипения, и варить около 40 минут
• через 40 минут добавить в бульон лавровый лист, перец и ароматный пучок – варить еще 20 минут
• готовый бульон процедить
2. Мелко нарезать репчатый лук и измельчить чеснок
3. Нарезать овощи мелким кубиком (примерно 0,5х0,5 см) и разделить их на две части:
• 1-я часть овощей включает: тыкву, морковь и сельдерей
• 2-я часть овощей включает: брокколи, сладкий перец, кабачок, белый лук, помидоры
4. В кастрюлю с толстым дном налить оливковое масло – нагреть
5. В оливковое масло выложить репчатый лук и чеснок – обжарить до золотистого цвета
6. К луку добавить 1-ю часть овощей – периодически перемешивая обжаривать 10-15 минут сначала на среднем, потом на медленном огне
7. Через 15 минут в кастрюлю добавить 2-ю часть овощей и зеленый горошек – обжаривать еще 5-10 минут
8. В кастрюлю добавить бульон – довести до кипения
9. Добавить соль/перец по вкусу
10. Добавить чечевицу – перемешать и варить не более 5-10 минут
11. Снять готовый минестроне с огня и дать настоятся 15-20 минут
12. По желанию при подаче в каждую тарелку добавить немного пармезана и несколько листиков базилика