Готовим минестроне

Рецепт приготовления

1. По желанию - сварить бульон из свиных ребер (если суп готовится без мясного бульона, использовать овощной бульон или воду):

• ребра залить водой, довести до кипения, и варить около 40 минут

• через 40 минут добавить в бульон лавровый лист, перец и ароматный пучок – варить еще 20 минут

• готовый бульон процедить

2. Мелко нарезать репчатый лук и измельчить чеснок

3. Нарезать овощи мелким кубиком (примерно 0,5х0,5 см) и разделить их на две части:

• 1-я часть овощей включает: тыкву, морковь и сельдерей

• 2-я часть овощей включает: брокколи, сладкий перец, кабачок, белый лук, помидоры

4. В кастрюлю с толстым дном налить оливковое масло – нагреть

5. В оливковое масло выложить репчатый лук и чеснок – обжарить до золотистого цвета

6. К луку добавить 1-ю часть овощей – периодически перемешивая обжаривать 10-15 минут сначала на среднем, потом на медленном огне

7. Через 15 минут в кастрюлю добавить 2-ю часть овощей и зеленый горошек – обжаривать еще 5-10 минут

8. В кастрюлю добавить бульон – довести до кипения

9. Добавить соль/перец по вкусу

10. Добавить чечевицу – перемешать и варить не более 5-10 минут

11. Снять готовый минестроне с огня и дать настоятся 15-20 минут

12. По желанию при подаче в каждую тарелку добавить немного пармезана и несколько листиков базилика