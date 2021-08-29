Овощные голубцы без мяса

Рецепт приготовления

Кочан капусты очистить, вырезать кочерыжку, опустить кочан в подсоленный кипяток и варить 10—20 мин.

После этого кочан капусты выложить на сито, дать стечь воде, разобрать на отдельные листья.

Приготовление фарша.

Отварить грибы и нарезать их средним кубиком.

Рис отварить.

Репу и морковь очистить и натереть на крупной терке.

Лук нарезать мелким кубиком.

В глубокой сковороде растопить сливочное масло и пассировать репу, морковь, грибы и репчатый лук до мягкости.

Добавить черный перец и соль.

Снять с плиты и дать немного остыть.

Затем к овощам добавить отваренный рис, зелень петрушки и все хорошо перемешивать.

Собираем голубцы.

Стебли листьев капусты надо размягчить тяпкой или срезать ножом.

На подготовленные таким образом листья положить овощной фарш и завернуть его в лист, придавая голубцам продолговатую форму.

Голубцы обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом.

Сложить в форму для запекания, залить соусом (из смешанных сметаны, томат-пасты и растопленного сливочного масла).

Поставить голубцы в духовку разогретую до 200 градусов (нагрев верх-низ), запекать 30—40 мин.

Готовые голубцы переложить на блюдо и полить соусом, в котором они тушились и посыпать измельченной зеленью.