Четыре вкуса

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Овощные голубцы без мяса

Фото к рецепту: Овощные голубцы без мяса

Ингредиенты

  • вилок капусты - 1 кг.
  • мука для панировки
  • для фарша:
  • морковь - 150 гр.
  • репа – 150 гр.
  • репчатый лук - 150 гр.
  • грибы лесные свежие - 300 гр.
  • рис - 60 гр.
  • сливочное масло – 60 гр.
  • зелень петрушки
  • соль
  • черный перец
  • для соуса:
  • сметана - 1 ст.
  • томат-паста - 2 ст.л.
  • сливочное масло – 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Кочан капусты очистить, вырезать кочерыжку, опустить кочан в подсоленный кипяток и варить 10—20 мин.

После этого кочан капусты выложить на сито, дать стечь воде, разобрать на отдельные листья.

Приготовление фарша.

Отварить грибы и нарезать их средним кубиком.

Рис отварить.

Репу и морковь очистить и натереть на крупной терке.

Лук нарезать мелким кубиком.

В глубокой сковороде растопить сливочное масло и пассировать репу, морковь, грибы и репчатый лук до мягкости.

Добавить черный перец и соль.

Снять с плиты и дать немного остыть.

Затем к овощам добавить отваренный рис, зелень петрушки и все хорошо перемешивать.

Собираем голубцы.

Стебли листьев капусты надо размягчить тяпкой или срезать ножом.

На подготовленные таким образом листья положить овощной фарш и завернуть его в лист, придавая голубцам продолговатую форму.

Голубцы обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом.

Сложить в форму для запекания, залить соусом (из смешанных сметаны, томат-пасты и растопленного сливочного масла).

Поставить голубцы в духовку разогретую до 200 градусов (нагрев верх-низ), запекать 30—40 мин.

Готовые голубцы переложить на блюдо и полить соусом, в котором они тушились и посыпать измельченной зеленью.

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