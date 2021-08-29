Овощные голубцы без мяса

Ингредиенты
- вилок капусты - 1 кг.
- мука для панировки
- для фарша:
- морковь - 150 гр.
- репа – 150 гр.
- репчатый лук - 150 гр.
- грибы лесные свежие - 300 гр.
- рис - 60 гр.
- сливочное масло – 60 гр.
- зелень петрушки
- соль
- черный перец
- для соуса:
- сметана - 1 ст.
- томат-паста - 2 ст.л.
- сливочное масло – 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Кочан капусты очистить, вырезать кочерыжку, опустить кочан в подсоленный кипяток и варить 10—20 мин.
После этого кочан капусты выложить на сито, дать стечь воде, разобрать на отдельные листья.
Приготовление фарша.
Отварить грибы и нарезать их средним кубиком.
Рис отварить.
Репу и морковь очистить и натереть на крупной терке.
Лук нарезать мелким кубиком.
В глубокой сковороде растопить сливочное масло и пассировать репу, морковь, грибы и репчатый лук до мягкости.
Добавить черный перец и соль.
Снять с плиты и дать немного остыть.
Затем к овощам добавить отваренный рис, зелень петрушки и все хорошо перемешивать.
Собираем голубцы.
Стебли листьев капусты надо размягчить тяпкой или срезать ножом.
На подготовленные таким образом листья положить овощной фарш и завернуть его в лист, придавая голубцам продолговатую форму.
Голубцы обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом.
Сложить в форму для запекания, залить соусом (из смешанных сметаны, томат-пасты и растопленного сливочного масла).
Поставить голубцы в духовку разогретую до 200 градусов (нагрев верх-низ), запекать 30—40 мин.
Готовые голубцы переложить на блюдо и полить соусом, в котором они тушились и посыпать измельченной зеленью.
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