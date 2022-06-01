Суп щавелевый с курицей и овощами

куриная грудка - 250 гр.

репчатый лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

растительное масло - 2-3 ст.л.

кабачок - 350 гр.

щавель - 100-150 гр.

сушеный чеснок - 1 ч.л.

соль - 1 ч.л.

вода - 1,5 литра.

куриные яйца - 3-4 шт.

укроп

смесь перцев

лавровый лист

Рецепт приготовления

Начинаем приготовление летнего супа и выливаем в поставленную на плиту кастрюлю две-три столовые ложки растительного масла, после чего выкладываем в нее одну предварительно мелко нарезанную головку репчатого лука, который затем перемешиваем и обжариваем на среднем огне плиты.

Нарезаем небольшим кубиком одну среднюю морковь и выкладываем в кастрюлю с луком, после чего перемешиваем овощи между собой и прогреваем морковь две минуты.

Нарезаем небольшим произвольным кубиком триста пятьдесят граммов молодых кабачков.

Нарезаем небольшими кусочками двести пятьдесят граммов куриной грудки и выкладываем в кастрюлю с овощами, после чего перемешиваем все ингредиенты между собой и продолжаем обжаривать на среднем огне плиты.

Выкладываем в общую кастрюлю нарезанный кубиком кабачок, затем перемешиваем все ингредиенты между собой и прогреваем кабачок две минуты, после чего выливаем в кастрюлю полтора литра крутого кипятка и прикрыв ее крышкой доводим суп до кипения на большом огне плиты.

Довольно мелко нарезаем сто-сто пятьдесят граммов свежего щавеля с зеленью укропа по вкусу.

Переключаем плиту на средний огонь и провариваем закипевший в кастрюле суп семь-десять минут, по истечении которых добавляем в кастрюлю с супом одну чайную ложку сушеного чеснока, одну чайную ложку соли, по вкусу лавровый лист и смесь из черного с красным перцев.

Выкладываем в кастрюлю с супом нарезанный щавель с зеленью укропа и перемешиваем между собой все ингредиенты, после чего прикрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться на выключенной плите пятнадцать минут.

Настоявшийся на плите щавелевый суп с курицей разливаем по порционным тарелкам, добавляем предварительно сваренные вкрутую и нарезанные куриные яйца, по вкусу сметану и подаем к столу.

Кушать подано!