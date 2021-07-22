Вкусное варенье из абрикосов

Рецепт приготовления

1. Кастрюлю с толстым дном поставьте на огонь и влейте в нее воду.

Добавьте сахар.

Постоянно помешивая, на умеренном огне доведите сироп до кипения.

2. Абрикосы промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.

3. Положите абрикосы в кипящий сироп, доведите до кипения, аккуратно перемешайте и на медленном огне кипятите 5 минут.

Накройте крышкой и оставьте на ночь.

4. Утром снова доведите варенье до кипения и на медленном огне варите 5 минут.

Накройте крышкой и оставьте на целый день (12 часов).

Далее третий раз доведите варенье до кипения, добавьте лимонную кислоту и на медленном огне варите 5 минут.

Банки и крышки промойте и стерилизуйте.

6. Заполните горячие банки кипящим вареньем и закупорьте горячими крышками.

Переверните банки крышками вниз, укутайтие одеялом и оставьте до полного остывания.

Кушать подано!