Вкусное варенье из абрикосов

Ингредиенты
- абрикос — 1 кг
- сахар — 1 кг
- вода — 100 мл.
- кислота лимонная — 1 ч.л.
Рецепт приготовления
1. Кастрюлю с толстым дном поставьте на огонь и влейте в нее воду.
Добавьте сахар.
Постоянно помешивая, на умеренном огне доведите сироп до кипения.
2. Абрикосы промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
3. Положите абрикосы в кипящий сироп, доведите до кипения, аккуратно перемешайте и на медленном огне кипятите 5 минут.
Накройте крышкой и оставьте на ночь.
4. Утром снова доведите варенье до кипения и на медленном огне варите 5 минут.
Накройте крышкой и оставьте на целый день (12 часов).
Далее третий раз доведите варенье до кипения, добавьте лимонную кислоту и на медленном огне варите 5 минут.
Банки и крышки промойте и стерилизуйте.
6. Заполните горячие банки кипящим вареньем и закупорьте горячими крышками.
Переверните банки крышками вниз, укутайтие одеялом и оставьте до полного остывания.
Кушать подано!
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