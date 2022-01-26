Четыре вкуса

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Готовим буженину из индейки

Фото к рецепту: Буженина из индейки

Ингредиенты

  • филе индейки – 1-1,5 кг
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • копченая паприка – 1-1,5 ч.л.
  • бекон – 100 гр
  • соленад:
  • вода – 1 л
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • гвоздика – 2-3 шт
  • бадьян – 1-2 шт
  • кардамон – 5-6 шт
  • розмарин – 1 ч.л.
  • фенхель – 1 ч.л.
  • смесь перцев горошком – 1 ч.л.
  • лавровый лист – 2-3 шт
  • дополнительно:
  • картофель – 3-4 шт
  • вино (красное, сухое) – 100-150 мл
  • сливочное масло – 15-20 гр

Рецепт приготовления

1. Приготовить соленад:

• в кастрюле соединить приправы, соль/сахар и воду

• довести соленад до кипения и проварить 2-3 минуты

• остудить соленад до комнатной температуры

2. Зачистить филе индейки от пленок и жира

3. Процедить соленад

4. Положить мясо в соленд и оставить мариноваться на 4-48 часов

5. Измельчить чеснок

6. Достать мясо из соленада и обсушить с помощью салфеток

7. Распределить чеснок по одной стороне мяса

8. Поверх чеснока обсыпать мясо паприкой

9. Свернуть индейку рулетом

10. Завернуть рулет из индейки беконом и обвязать кулинарной нитью или шпагатом

11. На противень выложить разрезанный пополам картофель

12. На картофель выложить будущую буженину из индейки

13. Запекать буженину в разогретой до 200-220 градусов духовке на протяжении 1,5-2,5 часов

14. Достать буженину, картофель удалить

15. По желанию приготовить соус:

• в противень, в котором выпекалась буженина, и где остались мясные соки, добавить красное сухое вино и, либо оставить на некоторое время, чтобы мясные соки растворились, либо довести вино прямо в противне до кипения (на плите, не в духовке)

• слить жидкость в сотейник и уварить соус в 3-4 раза

• в загустевший соус добавить сливочное масло

16. Остудить буженину и снять с нее кулинарную нить

17. Нарезать тонкими слайсами.

Подавать с соусом, горчицей или хреном.

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