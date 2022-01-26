Готовим буженину из индейки

Ингредиенты
- филе индейки – 1-1,5 кг
- чеснок – 5-6 зубчиков
- копченая паприка – 1-1,5 ч.л.
- бекон – 100 гр
- соленад:
- вода – 1 л
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- гвоздика – 2-3 шт
- бадьян – 1-2 шт
- кардамон – 5-6 шт
- розмарин – 1 ч.л.
- фенхель – 1 ч.л.
- смесь перцев горошком – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2-3 шт
- дополнительно:
- картофель – 3-4 шт
- вино (красное, сухое) – 100-150 мл
- сливочное масло – 15-20 гр
Рецепт приготовления
1. Приготовить соленад:
• в кастрюле соединить приправы, соль/сахар и воду
• довести соленад до кипения и проварить 2-3 минуты
• остудить соленад до комнатной температуры
2. Зачистить филе индейки от пленок и жира
3. Процедить соленад
4. Положить мясо в соленд и оставить мариноваться на 4-48 часов
5. Измельчить чеснок
6. Достать мясо из соленада и обсушить с помощью салфеток
7. Распределить чеснок по одной стороне мяса
8. Поверх чеснока обсыпать мясо паприкой
9. Свернуть индейку рулетом
10. Завернуть рулет из индейки беконом и обвязать кулинарной нитью или шпагатом
11. На противень выложить разрезанный пополам картофель
12. На картофель выложить будущую буженину из индейки
13. Запекать буженину в разогретой до 200-220 градусов духовке на протяжении 1,5-2,5 часов
14. Достать буженину, картофель удалить
15. По желанию приготовить соус:
• в противень, в котором выпекалась буженина, и где остались мясные соки, добавить красное сухое вино и, либо оставить на некоторое время, чтобы мясные соки растворились, либо довести вино прямо в противне до кипения (на плите, не в духовке)
• слить жидкость в сотейник и уварить соус в 3-4 раза
• в загустевший соус добавить сливочное масло
16. Остудить буженину и снять с нее кулинарную нить
17. Нарезать тонкими слайсами.Подавать с соусом, горчицей или хреном.
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