Готовим буженину из индейки

Рецепт приготовления

1. Приготовить соленад:

• в кастрюле соединить приправы, соль/сахар и воду

• довести соленад до кипения и проварить 2-3 минуты

• остудить соленад до комнатной температуры

2. Зачистить филе индейки от пленок и жира

3. Процедить соленад

4. Положить мясо в соленд и оставить мариноваться на 4-48 часов

5. Измельчить чеснок

6. Достать мясо из соленада и обсушить с помощью салфеток

7. Распределить чеснок по одной стороне мяса

8. Поверх чеснока обсыпать мясо паприкой

9. Свернуть индейку рулетом

10. Завернуть рулет из индейки беконом и обвязать кулинарной нитью или шпагатом

11. На противень выложить разрезанный пополам картофель

12. На картофель выложить будущую буженину из индейки

13. Запекать буженину в разогретой до 200-220 градусов духовке на протяжении 1,5-2,5 часов

14. Достать буженину, картофель удалить

15. По желанию приготовить соус:

• в противень, в котором выпекалась буженина, и где остались мясные соки, добавить красное сухое вино и, либо оставить на некоторое время, чтобы мясные соки растворились, либо довести вино прямо в противне до кипения (на плите, не в духовке)

• слить жидкость в сотейник и уварить соус в 3-4 раза

• в загустевший соус добавить сливочное масло

16. Остудить буженину и снять с нее кулинарную нить

17. Нарезать тонкими слайсами.

Подавать с соусом, горчицей или хреном.