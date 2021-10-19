Быстрые помидоры в пакете

Рецепт приготовления

Помидоры чем меньше тем быстрее приготовятся. Помидоры помыть и на каждом помидоре сделать надрез,это для того что бы хорошо промариновались.

Помидоры переложить в прочный пакет добавить соль,сахар и чеснок.

Лучше такие помидорки готовить на ноч и потом с утра уже можно снимать пробу.

Пакет закрыть и потрусить, что бы сахар и соль перемешались.

Оставить пакет просто лежать на столе. А часиков через 10 отправить в холодильник.