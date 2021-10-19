Быстрые помидоры в пакете

Ингредиенты
- помидоры 1 кг
- соль 1 ст.л
- сахар 1 ч.л
- чеснок
Рецепт приготовления
Помидоры чем меньше тем быстрее приготовятся. Помидоры помыть и на каждом помидоре сделать надрез,это для того что бы хорошо промариновались.
Помидоры переложить в прочный пакет добавить соль,сахар и чеснок.
Лучше такие помидорки готовить на ноч и потом с утра уже можно снимать пробу.
Пакет закрыть и потрусить, что бы сахар и соль перемешались.
Оставить пакет просто лежать на столе. А часиков через 10 отправить в холодильник.