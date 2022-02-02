Витаминный салат из квашеной капусты

Ингредиенты
- капуста квашеная – 250 гр.
- свекла запеченная – 1 шт.
- лук красный – 1 шт.
- изюм – 2 ст.л.
- кунжут – 1 ст.л.
- масло оливковое – 2-3 ст.л.
- травы итальянские – ½ ч.л.
- перец молотый
рецепт приготовления
Изюм помыть в тёплой воде, обсушить бумажными полотенцами.
Кунжут слегка обжарить на сковородке.
Лук порезать очень тонко полукольцами.
Свеклу очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке.
В миске соединить все ингредиенты, капусту, свеклу, лук, изюм, приправить перцем, травами, добавить кунжут и масло, всё хорошо перемешать.
По необходимости довести вкус салата специями.
Готовый салат переложить в салатник, посыпать сверху кунжутом и подать к столу.
Кушать подано!
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