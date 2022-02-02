Четыре вкуса

307 490 подписчиков

Витаминный салат из квашеной капусты

Фото к рецепту: Зимний витаминный салат из квашеной капусты

Ингредиенты

  • капуста квашеная – 250 гр.
  • свекла запеченная – 1 шт.
  • лук красный – 1 шт.
  • изюм – 2 ст.л.
  • кунжут – 1 ст.л.
  • масло оливковое – 2-3 ст.л.
  • травы итальянские – ½ ч.л.
  • перец молотый

рецепт приготовления

Изюм помыть в тёплой воде, обсушить бумажными полотенцами.

Кунжут слегка обжарить на сковородке.

Лук порезать очень тонко полукольцами.

Свеклу очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке.

В миске соединить все ингредиенты, капусту, свеклу, лук, изюм, приправить перцем, травами, добавить кунжут и масло, всё хорошо перемешать.

По необходимости довести вкус салата специями.

Готовый салат переложить в салатник, посыпать сверху кунжутом и подать к столу.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх