Витаминный салат из квашеной капусты

рецепт приготовления

Изюм помыть в тёплой воде, обсушить бумажными полотенцами.

Кунжут слегка обжарить на сковородке.

Лук порезать очень тонко полукольцами.

Свеклу очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке.

В миске соединить все ингредиенты, капусту, свеклу, лук, изюм, приправить перцем, травами, добавить кунжут и масло, всё хорошо перемешать.

По необходимости довести вкус салата специями.

Готовый салат переложить в салатник, посыпать сверху кунжутом и подать к столу.

Кушать подано!