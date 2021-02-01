Шоколадный кекс

Подготовить все ингредиенты для рецепта.

В теплой воде замочить клюкву на 5 минут.

Приготовить пропитку:

Смешать в ёмкости сахар и какао.

Влить растительное масло и тёплое молоко.

Смешать и при постоянном помешивании довести массу до кипения.

Пропитку остудить до комнатной температуры.

Подготовить тесто:

Просеять в чаше пшеничную муку и разрыхлитель.

В другой чаше расколоть 3 яйца, к ним добавить сахар, соль и взбить на максимальных оборотах миксера.

Продолжая вымешивать, добавить струйкой растительное масло.

Медленно всыпать мучную смесь, продолжая вымешивать, к ним какао порошок и ванильный сахар.

В готовое тесто всыпать клюкву и смешать лопаткой.

Подготовить форму для запекания, желательно прямоугольную.

Смазать бока сливочным маслом и обсыпать манкой.

Лишнюю манку стряхнуть, на дно можно положить лист пергаментной бумаги.

Выложить в форму тесто.

Отправить форму в разогретую духовку до 220С на 5 минут, после чего снизить нагрев до 180С на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Первые 15 минут запекания духовку не открывать! Готовность кекса проверить шпажкой.

При проколе кекса шпажкой, она должна быть сухая.

Кекс проколоть вилкой по поверхности в нескольких местах для лучшего впитывания пропитки. Нарезать на порционные кусочки.

Силиконовой лопаткой аккуратно отделить от стенок формы и залить пропиткой, охлаждённой до комнатной температуры. По желанию кекс можно осыпать сахарной пудрой или кунжутными семечками.

Приятного аппетита!