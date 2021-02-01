Шоколадный кекс

Ингредиенты
- для пропитки:
- сахарный песок – 125 гр.
- какао порошок – 25 гр.
- молоко – 250 мл.
- масло растительное – 80 мл.
- для теста:
- мука пшеничная – 250 гр.
- яйцо – 3 шт.
- масло растительное – 150 мл.
- сахарный песок – 160 гр.
- какао порошок – 1,5 ст.л.
- сахар ванильный – 25 гр.
- клюква вяленая или изюм – 50 гр.
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- соль – ¼ ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовить все ингредиенты для рецепта.
В теплой воде замочить клюкву на 5 минут.
Приготовить пропитку:
Смешать в ёмкости сахар и какао.
Влить растительное масло и тёплое молоко.
Смешать и при постоянном помешивании довести массу до кипения.
Пропитку остудить до комнатной температуры.
Подготовить тесто:
Просеять в чаше пшеничную муку и разрыхлитель.
В другой чаше расколоть 3 яйца, к ним добавить сахар, соль и взбить на максимальных оборотах миксера.
Продолжая вымешивать, добавить струйкой растительное масло.
Медленно всыпать мучную смесь, продолжая вымешивать, к ним какао порошок и ванильный сахар.
В готовое тесто всыпать клюкву и смешать лопаткой.
Подготовить форму для запекания, желательно прямоугольную.
Смазать бока сливочным маслом и обсыпать манкой.
Лишнюю манку стряхнуть, на дно можно положить лист пергаментной бумаги.
Выложить в форму тесто.
Отправить форму в разогретую духовку до 220С на 5 минут, после чего снизить нагрев до 180С на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Первые 15 минут запекания духовку не открывать! Готовность кекса проверить шпажкой.
При проколе кекса шпажкой, она должна быть сухая.
Кекс проколоть вилкой по поверхности в нескольких местах для лучшего впитывания пропитки. Нарезать на порционные кусочки.
Силиконовой лопаткой аккуратно отделить от стенок формы и залить пропиткой, охлаждённой до комнатной температуры. По желанию кекс можно осыпать сахарной пудрой или кунжутными семечками.
Приятного аппетита!
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