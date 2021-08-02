Маринованные помидоры на зиму

Ингредиенты
- на 6 баночек объемом 720 мл.
- 2,2 кг. помидор
- на 1 баночку объемом 720 мл.
- чеснок - 1,5 крупных зубчика
- соль - 1/3 ст.л.
- сахар - 1 ч.л. +1/3 ч.л.
- лимонная кислота - ¼ ч.л.
Рецепт приготовления
1. Тщательно промойте помидоры, разложите по чистым баночкам.
2. Залейте крутым кипятком, накройте промытыми крышками и оставьте на 30 минут.
3. Затем слейте воду, залейте 2-й раз кипятком и накрыв крышками оставьте еще на 30 минут.
4. Затем крышки отправьте стерилизоваться, слейте воду с банок и в каждую банку добавьте по 1,5 крупных зубчика чеснока, натертых на мелкой терке.
5. В каждую банку положите соль, сахар, лимонную кислоту.
6. Залейте крутым кипятком, закупорите горячими простерилизованными крышками.
Переверните крышками вниз банки, укутайте одеялом и дайте остыть.
Кушать подано!
Свежие комментарии