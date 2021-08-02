Четыре вкуса

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Маринованные помидоры на зиму

Фото к рецепту: Маринованные помидоры на зиму

Ингредиенты

  • на 6 баночек объемом 720 мл.
  • 2,2 кг. помидор
  • на 1 баночку объемом 720 мл.
  • чеснок - 1,5 крупных зубчика
  • соль - 1/3 ст.л.
  • сахар - 1 ч.л. +1/3 ч.л.
  • лимонная кислота - ¼ ч.л.

Рецепт приготовления

1. Тщательно промойте помидоры, разложите по чистым баночкам.

2. Залейте крутым кипятком, накройте промытыми крышками и оставьте на 30 минут.

3. Затем слейте воду, залейте 2-й раз кипятком и накрыв крышками оставьте еще на 30 минут.

4. Затем крышки отправьте стерилизоваться, слейте воду с банок и в каждую банку добавьте по 1,5 крупных зубчика чеснока, натертых на мелкой терке.

5. В каждую банку положите соль, сахар, лимонную кислоту.

6. Залейте крутым кипятком,  закупорите горячими простерилизованными крышками.

Переверните крышками вниз банки, укутайте одеялом и дайте остыть.

Кушать подано!

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