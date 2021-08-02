Маринованные помидоры на зиму

Рецепт приготовления

1. Тщательно промойте помидоры, разложите по чистым баночкам.

2. Залейте крутым кипятком, накройте промытыми крышками и оставьте на 30 минут.

3. Затем слейте воду, залейте 2-й раз кипятком и накрыв крышками оставьте еще на 30 минут.

4. Затем крышки отправьте стерилизоваться, слейте воду с банок и в каждую банку добавьте по 1,5 крупных зубчика чеснока, натертых на мелкой терке.

5. В каждую банку положите соль, сахар, лимонную кислоту.

6. Залейте крутым кипятком, закупорите горячими простерилизованными крышками.

Переверните крышками вниз банки, укутайте одеялом и дайте остыть.

Кушать подано!