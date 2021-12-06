Готовим эчпочмак с русским акцентом

Ингредиенты
тесто
мука - 400 гр.
сметана - 250 гр.
масло сливочное - 150 гр.
соль- 3 гр.
яйца - 2 шт.
фарш
говядина - 700 гр.
картофель - 500 гр.
лук - 1 шт.
паприка - 1 ст.л.
укроп - 1 ч.л.
соль
перец
Рецепт приготовления
Тесто:
Растопить масло, сметану, муку, яйца, соль и просто замесить тесто.
Фарш:
Измельчаем мясо, натираем на крупной терке картофель, добавляем специи, перемешиваем.
Из теста должна получиться 21 заготовка.
Ну, плюс-минус, туда-сюда.
Лепка. Растягиваем заготовку в лепешку, кладем начинку и слепливаем треугольный эчпочмак.
Тщательно заделываем шов и украшаем шов косичкой. (лично я делать ее не умею и на вкусовые качества она не влияет)
От и эчпочмак, а вот и эчпочмаки.
В разогретую до 190 град духовку отправляем противень и ждем 45 мин и золотистую корочку
Собственно и все.
Достаем из духовки и даем эчпочмакам отдохнуть под полотенцем....если успеете отогнать любителей поесть.
Кушать подано!
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