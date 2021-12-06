Четыре вкуса

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Готовим эчпочмак с русским акцентом

Фото к рецепту: Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом

Ингредиенты

тесто

мука - 400 гр.

сметана - 250 гр.

масло сливочное - 150 гр.

соль- 3 гр.

яйца - 2 шт.

фарш

говядина - 700 гр.

картофель - 500 гр.

лук - 1 шт.

паприка - 1 ст.л.

укроп - 1 ч.л.

соль

перец

Рецепт приготовления

Тесто:

Растопить масло, сметану, муку, яйца, соль и просто замесить тесто.

Фарш:

Измельчаем мясо, натираем на крупной терке картофель, добавляем специи, перемешиваем.

Из теста должна получиться 21 заготовка.

Ну, плюс-минус, туда-сюда.

Лепка. Растягиваем заготовку в лепешку, кладем начинку и слепливаем треугольный эчпочмак.

Тщательно заделываем шов и украшаем шов косичкой. (лично я делать ее не умею и на вкусовые качества она не влияет)

От и эчпочмак, а вот и эчпочмаки.

В разогретую до 190 град духовку отправляем противень и ждем 45 мин и золотистую корочку

Собственно и все.

Достаем из духовки и даем эчпочмакам отдохнуть под полотенцем....если успеете отогнать любителей поесть.

Кушать подано!

Фото рецепта

Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 1Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 2Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 3Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 4Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 5Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 6Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 7Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 8Эчпочмак - татарский пирожок с русским акцентом : фото шаг 9

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