Четыре вкуса

306 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ризотто с грибами

Фото к рецепту: Ризотто с грибами

Ингредиенты

рис для ризотто ( подойдут арборио, бальдо, падано, рома, виалоне нано, марателли или карнароли) - 200 г.
оливковое масло - 70 мл
чеснок - 3 зубчика
тимьян - несколько веточек
лук - 1/2 шт.
бульон - 400 мл
шампиньоны - 200 граммов
белые грибы - по желанию
вино белое сухое - 100 мл
пармезан - 80 граммов

Пошаговый рецепт приготовления

Обжарить пару минут на оливковом масле чеснок и тимьяном.

На этом же масле обжарить лук.

Затем положить рис и обжаривать на среднем огне, постоянно помешивая.

Влить вино, перемешать.

После того как вино выпарилось, влить бульон.

Обжарить отдельно грибную начинку для ризотто.

Смешать, добавить пармезан и полить оливковым маслом.

Приятного аппетита!

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх