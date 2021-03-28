Ризотто с грибами

Обжарить пару минут на оливковом масле чеснок и тимьяном.

На этом же масле обжарить лук.

Затем положить рис и обжаривать на среднем огне, постоянно помешивая.

Влить вино, перемешать.

После того как вино выпарилось, влить бульон.

Обжарить отдельно грибную начинку для ризотто.

Смешать, добавить пармезан и полить оливковым маслом.

Приятного аппетита!