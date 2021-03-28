Ризотто с грибами

Ингредиенты
рис для ризотто ( подойдут арборио, бальдо, падано, рома, виалоне нано, марателли или карнароли) - 200 г.
оливковое масло - 70 мл
чеснок - 3 зубчика
тимьян - несколько веточек
лук - 1/2 шт.
бульон - 400 мл
шампиньоны - 200 граммов
белые грибы - по желанию
вино белое сухое - 100 мл
пармезан - 80 граммов
Пошаговый рецепт приготовления
Обжарить пару минут на оливковом масле чеснок и тимьяном.
На этом же масле обжарить лук.
Затем положить рис и обжаривать на среднем огне, постоянно помешивая.
Влить вино, перемешать.
После того как вино выпарилось, влить бульон.
Обжарить отдельно грибную начинку для ризотто.
Смешать, добавить пармезан и полить оливковым маслом.
Приятного аппетита!
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