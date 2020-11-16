Четыре вкуса

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Бюджетная аппетитная намазка на хлеб

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей закуски, которая понравится многим. 

Существует множество рецептов различных намазок на хлеб. Предлагаем вам сделать ее ииз шпрот, яиц, моркови и плавленного сырка. Это очень вкусная и сытная закуска. Готовится очень просто, состоит из доступных продуктов, которые отлично сочетаются между собой. Такая намазка отлично подойдёт как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 1 банка шпрот
  • 2 вареных яйца
  • 1 крупная вареная морковь
  • 1 плавленный сырок
  • 1 крупная луковица
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 1 столовая ложка уксуса
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 2-3 столовые ложки майонеза
  • укроп по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь требуется открыть шпроты и слить масло. Рыбу разминаем хорошо вилкой.
  2. Предварительно отваренные яйца и морковь натираем на мелкой фракции терки. Таким же образом поступаем и с плавленным сырком.
  3. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем заливаем водой и добавляем сахарный песок, соль и уксус. В таком виде оставляем на 15 минут. По истечении нужного времени жидкость сливаем. Лук перекладываем к остальным ингредиентам.
  4. Заправляем все майонезом и хорошо перемешиваем.
      После чего намазку можно подавать к столу.

Бюджетная аппетитная намазка на хлеб

Приятного аппетита!

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