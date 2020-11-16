Бюджетная аппетитная намазка на хлеб

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей закуски, которая понравится многим.

Существует множество рецептов различных намазок на хлеб. Предлагаем вам сделать ее ииз шпрот, яиц, моркови и плавленного сырка. Это очень вкусная и сытная закуска. Готовится очень просто, состоит из доступных продуктов, которые отлично сочетаются между собой. Такая намазка отлично подойдёт как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

1 банка шпрот

2 вареных яйца

1 крупная вареная морковь

1 плавленный сырок

1 крупная луковица

1 столовая ложка сахарного песка

1 столовая ложка уксуса

0,5 чайной ложки соли

2-3 столовые ложки майонеза

укроп по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь требуется открыть шпроты и слить масло. Рыбу разминаем хорошо вилкой. Предварительно отваренные яйца и морковь натираем на мелкой фракции терки. Таким же образом поступаем и с плавленным сырком. Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем заливаем водой и добавляем сахарный песок, соль и уксус. В таком виде оставляем на 15 минут. По истечении нужного времени жидкость сливаем. Лук перекладываем к остальным ингредиентам. Заправляем все майонезом и хорошо перемешиваем. После чего намазку можно подавать к столу.

Приятного аппетита!