Бюджетная аппетитная намазка на хлеб

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей закуски, которая понравится многим.
Существует множество рецептов различных намазок на хлеб. Предлагаем вам сделать ее ииз шпрот, яиц, моркови и плавленного сырка. Это очень вкусная и сытная закуска. Готовится очень просто, состоит из доступных продуктов, которые отлично сочетаются между собой. Такая намазка отлично подойдёт как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 1 банка шпрот
- 2 вареных яйца
- 1 крупная вареная морковь
- 1 плавленный сырок
- 1 крупная луковица
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 1 столовая ложка уксуса
- 0,5 чайной ложки соли
- 2-3 столовые ложки майонеза
- укроп по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь требуется открыть шпроты и слить масло. Рыбу разминаем хорошо вилкой.
- Предварительно отваренные яйца и морковь натираем на мелкой фракции терки. Таким же образом поступаем и с плавленным сырком.
- Очищаем репчатый лук и мелко нарезаем его. Затем заливаем водой и добавляем сахарный песок, соль и уксус. В таком виде оставляем на 15 минут. По истечении нужного времени жидкость сливаем. Лук перекладываем к остальным ингредиентам.
- Заправляем все майонезом и хорошо перемешиваем. После чего намазку можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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