Четыре вкуса

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Готовим чили с рисом, индейкой и картофелем

Фото к рецепту: Чили с рисом, фасолью и индейкой

Ингредиенты

  • фарш индюшачий (из филе бедра индейки) — 300 г
  • рис — 50 г
  • лук репчатый — 1 шт
  • масло растительное (тм олейна) — 3 ст.л.
  • фасоль консервированная — 1 бан.
  • кукуруза (консервированная) — 80 г
  • сыр твердый — 50 г
  • бульон (овощной или куриный) — 250 мл
  • перец сладкий красный — 0.5 шт
  • томаты в собственном соку — 250 мл
  • чеснок — 2 зуб.
  • специи (орегано, кайенский перец ,паприка сладкая,сухая аджика) —
  • соль — 0.5 ч.л.
  • сахар (по желанию) — 2 ч. л

Рецепт приготовления

Лук и перец нарезать кубиком.

Сыр натереть на мелкой терке.

Филе прокрутить на мясорубке с большими отверствиями или взять готовый фарш.

Консервированную фасоль промыть.

Кукурузу отцедить.

На растительном масле Олейна обжарить лук и выдавить на него чеснок.

Добавить фарш и на сильном огне обжарить, разбивая ложкой комочки.

Добавить рис и перемешать.

Добавить специи, фасоль, кукурузу, болгарский перец, соль и перемешать.

Влить томаты и бульон, добавить сахар.

Перемешать.

Накрыть крышкой и готовить 20-25 минут.

Всыпать натертый сыр, перемешать, потомить пару минут.

Готово. Откорректировать на вкус.

Подавать горячим.

Кушать подано!

Фото рецепта

Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 1Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 2Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 3Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 4Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 5Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 6Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 7Чили с рисом, фасолью и индейкой: шаг 8
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