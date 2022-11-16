Готовим чили с рисом, индейкой и картофелем

Рецепт приготовления

Лук и перец нарезать кубиком.

Сыр натереть на мелкой терке.

Филе прокрутить на мясорубке с большими отверствиями или взять готовый фарш.

Консервированную фасоль промыть.

Кукурузу отцедить.

На растительном масле Олейна обжарить лук и выдавить на него чеснок.

Добавить фарш и на сильном огне обжарить, разбивая ложкой комочки.

Добавить рис и перемешать.

Добавить специи, фасоль, кукурузу, болгарский перец, соль и перемешать.

Влить томаты и бульон, добавить сахар.

Перемешать.

Накрыть крышкой и готовить 20-25 минут.

Всыпать натертый сыр, перемешать, потомить пару минут.

Готово. Откорректировать на вкус.

Подавать горячим.

Кушать подано!