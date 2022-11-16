Готовим чили с рисом, индейкой и картофелем

Ингредиенты
- фарш индюшачий (из филе бедра индейки) — 300 г
- рис — 50 г
- лук репчатый — 1 шт
- масло растительное (тм олейна) — 3 ст.л.
- фасоль консервированная — 1 бан.
- кукуруза (консервированная) — 80 г
- сыр твердый — 50 г
- бульон (овощной или куриный) — 250 мл
- перец сладкий красный — 0.5 шт
- томаты в собственном соку — 250 мл
- чеснок — 2 зуб.
- специи (орегано, кайенский перец ,паприка сладкая,сухая аджика) —
- соль — 0.5 ч.л.
- сахар (по желанию) — 2 ч. л
Рецепт приготовления
Лук и перец нарезать кубиком.
Сыр натереть на мелкой терке.
Филе прокрутить на мясорубке с большими отверствиями или взять готовый фарш.
Консервированную фасоль промыть.
Кукурузу отцедить.
На растительном масле Олейна обжарить лук и выдавить на него чеснок.
Добавить фарш и на сильном огне обжарить, разбивая ложкой комочки.
Добавить рис и перемешать.
Добавить специи, фасоль, кукурузу, болгарский перец, соль и перемешать.
Влить томаты и бульон, добавить сахар.
Перемешать.
Накрыть крышкой и готовить 20-25 минут.
Всыпать натертый сыр, перемешать, потомить пару минут.
Готово. Откорректировать на вкус.
Подавать горячим.
Кушать подано!
Свежие комментарии