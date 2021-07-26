Вкусный салат из баклажанов с помидорами

Рецепт приготовления

Помидоры черри разрежьте пополам и положите в салатник.

К ним добавьте чеснок (через пресс), соевый соус, оливковое масло, бальзамический уксус, мелко рубленную зелень, соль, перец и перемешайте.

Баклажаны нарежьте кубиками такого же размера, как помидоры.

Нарезанные баклажаны положите в пакет, добавьте муку с крахмалом.

Завяжите пакет, встряхните и перемешайте, нужно чтобы каждый кусочек баклажанчика был покрыт мукой.

Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла и высыпьте из пакета баклажаны. Лучше использовать большую сковороду, чтобы кусочки баклажанов лежали в один слой.

Обжарьте баклажаны на среднем огне до золотистого цвета.

Каждый кусочек нужно обжарить со всех сторон.

Баклажаны выложите на бумажное полотенце, для того чтобы убрать излишки масла.

Теплые баклажаны положите в салатник с помидорам и перемешайте.

Салат готов!

Кушать подано!