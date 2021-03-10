Утка «мочёная», запеченная с айвой и яблоками

Ингредиенты
утка - 1,5 - 2 кг
айва - 1 шт.
яблоки - 2 шт.
аджика - 2 столовые ложки
маринад
вода - 1 л.
соль - 0,25 ст. (около 6 столовых ложек)
сахар - 0,5 ст.
душистый перец - 10-12 горошин
гвоздика - 5 шт.
фенхель - 1 ч.
кориандр - 1 ч.
перец чили - 1 шт.
имбирь - кусок 4-5 см
корица - 1 палочка
кардамон - 3 шт.
анис - 1 звезда
Прованские травы - 1 ст.
лук репчатый - 1 шт.
Пошаговый рецепт
1. Приготовьте специи и зелень. Вы можете выбрать их по своему вкусу.
2. В кастрюлю налить воды, всыпать соль и сахар, добавить специи. Довести до кипения, тушить на слабом огне 5 минут и выключить плиту. Дайте остыть.
3. Замочите утку в приготовленном маринаде на 15-20 часов. Большую утку можно оставить на сутки.
4. Нарезать айву и яблоки дольками.
5. Вынуть утку из маринада, обсушить и смазать аджикой, но в этом нет необходимости. Положите фрукты в брюхо утки и закрепите зубочистками.
6. Связать ножки и связать крылышки, загибая их под тушку. Положите утку в пакет для запекания. Разложите рядом с ним остальные фрукты.
7. Запекайте утку при температуре 200 градусов 30 минут.Затем снизьте температуру до 170 градусов и запекайте еще 1,5 часа.
8. Подавать утку с гарниром из картофельного пюре и дольками яблок и айвы, с которыми она была запечена.
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