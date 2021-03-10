Утка «мочёная», запеченная с айвой и яблоками

Ингредиенты

утка - 1,5 - 2 кг

айва - 1 шт.

яблоки - 2 шт.

аджика - 2 столовые ложки

маринад



вода - 1 л.

соль - 0,25 ст. (около 6 столовых ложек)

сахар - 0,5 ст.

душистый перец - 10-12 горошин

гвоздика - 5 шт.

фенхель - 1 ч.

кориандр - 1 ч.

перец чили - 1 шт.

имбирь - кусок 4-5 см

корица - 1 палочка

кардамон - 3 шт.

анис - 1 звезда

Прованские травы - 1 ст.

лук репчатый - 1 шт.

Пошаговый рецепт

1. Приготовьте специи и зелень. Вы можете выбрать их по своему вкусу.

2. В кастрюлю налить воды, всыпать соль и сахар, добавить специи. Довести до кипения, тушить на слабом огне 5 минут и выключить плиту. Дайте остыть.

3. Замочите утку в приготовленном маринаде на 15-20 часов. Большую утку можно оставить на сутки.

4. Нарезать айву и яблоки дольками.

5. Вынуть утку из маринада, обсушить и смазать аджикой, но в этом нет необходимости. Положите фрукты в брюхо утки и закрепите зубочистками.

6. Связать ножки и связать крылышки, загибая их под тушку. Положите утку в пакет для запекания. Разложите рядом с ним остальные фрукты.

7. Запекайте утку при температуре 200 градусов 30 минут.

Затем снизьте температуру до 170 градусов и запекайте еще 1,5 часа.

8. Подавать утку с гарниром из картофельного пюре и дольками яблок и айвы, с которыми она была запечена.