Четыре вкуса

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Утка «мочёная», запеченная с айвой и яблоками

Фото к рецепту: Утка «мочёная», запеченная с айвой и яблоками

Ингредиенты 

утка - 1,5 - 2 кг 
айва - 1 шт. 
яблоки - 2 шт. 
аджика - 2 столовые ложки 

маринад
 
вода - 1 л. 
соль - 0,25 ст. (около 6 столовых ложек) 
сахар - 0,5 ст. 
душистый перец - 10-12 горошин 
гвоздика - 5 шт. 
фенхель - 1 ч. 
кориандр - 1 ч. 
перец чили - 1 шт. 
имбирь - кусок 4-5 см 
корица - 1 палочка 
кардамон - 3 шт. 
анис - 1 звезда 
Прованские травы - 1 ст. 
лук репчатый - 1 шт. 

Пошаговый рецепт 

1. Приготовьте специи и зелень. Вы можете выбрать их по своему вкусу. 

2. В кастрюлю налить воды, всыпать соль и сахар, добавить специи. Довести до кипения, тушить на слабом огне 5 минут и выключить плиту. Дайте остыть. 

3. Замочите утку в приготовленном маринаде на 15-20 часов. Большую утку можно оставить на сутки. 

4. Нарезать айву и яблоки дольками. 

5. Вынуть утку из маринада, обсушить и смазать аджикой, но в этом нет необходимости. Положите фрукты в брюхо утки и закрепите зубочистками. 

6. Связать ножки и связать крылышки, загибая их под тушку. Положите утку в пакет для запекания. Разложите рядом с ним остальные фрукты. 

7. Запекайте утку при температуре 200 градусов 30 минут.

Затем снизьте температуру до 170 градусов и запекайте еще 1,5 часа. 

8. Подавать утку с гарниром из картофельного пюре и дольками яблок и айвы, с которыми она была запечена. 

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