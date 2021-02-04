Пирог из лаваша с творогом и курагой

Ингредиенты
- лаваш (армянский) – 2 больших листа
- творог – 500 гр. (18% жирности)
- курага – 100 гр. или больше,
- кефир - 500 мл. (1% жирности)
- сметана - 500 мл. (10% жирности)
- яйца – 3 шт.
- сахар (2-3 ст.л. или больше)
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль - щепотка
Пошаговый рецепт приготовления
1. Разминаю творог вилочкой.
Добавляю 1 яйцо и щепотку соли.
2. Вливаю 500 мл кефира и перемешиваю.
3. Добавляю сахар или мед по вкусу.
И пакетик ванильного сахара.
4. Распариваю курагу.
Заливаю ее кипятком, накрываю миску тарелкой и оставляю пропариться минут на 10.
Затем измельчаю до нужного размера.
Обычно я нарезаю ее на небольшие кусочки и отправляю в творожную начинку.
5. Разрезаю листы лаваша на 4 части.
В итоге должно получится 4 листа.
6. Беру миску со сметаной и отправляю сюда 2 яйца, тщательно перемешиваю.
Смазываю лаваш сметаной.
Выкладываю часть начинки и заворачиваю лаваш в трубочку.
7. Смазываю растительным маслом форму для выпекания.
Формирую небольшую улитку с помощью лаваша.
Слишком сильно сворачивать не нужно, чтобы лаваш не порвался.
8. Заливаю пирог сметаной с яйцом и даю постоять 15-20 минут чтобы он очень хорошо пропитался.
9. Выпечка готовится 35-40 минут при 200 градусах.
Духовка у меня электрическая.
Всем добра и приятного аппетита!
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