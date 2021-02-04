Четыре вкуса

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Пирог из лаваша с творогом и курагой

Фото к рецепту: Пирог из лаваша с творогом и курагой

Ингредиенты

  • лаваш (армянский) – 2 больших листа
  • творог – 500 гр. (18% жирности)
  • курага – 100 гр. или больше,
  • кефир - 500 мл. (1% жирности)
  • сметана - 500 мл. (10% жирности)
  • яйца – 3 шт.
  • сахар (2-3 ст.л. или больше)
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • соль - щепотка

Пошаговый рецепт приготовления

1. Разминаю творог вилочкой.

Добавляю 1 яйцо и щепотку соли.

2. Вливаю 500 мл кефира и перемешиваю.

3. Добавляю сахар или мед по вкусу.

И пакетик ванильного сахара.

4. Распариваю курагу.

Заливаю ее кипятком, накрываю миску тарелкой и оставляю пропариться минут на 10.

Затем измельчаю до нужного размера.

Обычно я нарезаю ее на небольшие кусочки и отправляю в творожную начинку.

5. Разрезаю листы лаваша на 4 части.

В итоге должно получится 4 листа.

6. Беру миску со сметаной и отправляю сюда 2 яйца, тщательно перемешиваю.

Смазываю лаваш сметаной.

Выкладываю часть начинки и заворачиваю лаваш в трубочку.

7. Смазываю растительным маслом форму для выпекания.

Формирую небольшую улитку с помощью лаваша.

Слишком сильно сворачивать не нужно, чтобы лаваш не порвался.

8. Заливаю пирог сметаной с яйцом и даю постоять 15-20 минут чтобы он очень хорошо пропитался.

9. Выпечка готовится 35-40 минут при 200 градусах.

Духовка у меня электрическая.

Всем добра и приятного аппетита!

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