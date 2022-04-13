Готовим компот с яблоками и боярышником

Ингредиенты
- вода - 2.5 л
- замороженный боярышник (или другие ягоды) - 1.5 ст.
- яблоки - 2 шт.
- сахар - 0.5 ст.
Рецепт приготовления
1. В кастрюлю налить 1 л воды, положить ягоды боярышника. Довести до кипения, убавить огонь до среднего и варить боярышник 15–20 минут.
2. Отвар боярышника с ягодами откинуть на сито. Ягоды протереть ложкой или пестиком, стараясь выдавить как можно больше мякоти.
3. Отвар с мякотью вернуть обратно в кастрюлю, долить оставшуюся воду, поставить на средний огонь, довести до кипения.
4. Яблоки вымыть, очистить от семян, нарезать дольками.
5. Положить в кастрюлю яблоки. Всыпать сахар по вкусу, перемешать. Варить компот 5 - 7 минут и снять с огня. Дать напитку остыть до комнатной температуры или охладить, как любите.
6. Разлить компот по стаканам или кружкам.
Пить подано!
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