Готовим компот с яблоками и боярышником

1. В кастрюлю налить 1 л воды, положить ягоды боярышника. Довести до кипения, убавить огонь до среднего и варить боярышник 15–20 минут.

2. Отвар боярышника с ягодами откинуть на сито. Ягоды протереть ложкой или пестиком, стараясь выдавить как можно больше мякоти.

3. Отвар с мякотью вернуть обратно в кастрюлю, долить оставшуюся воду, поставить на средний огонь, довести до кипения.

4. Яблоки вымыть, очистить от семян, нарезать дольками.

5. Положить в кастрюлю яблоки. Всыпать сахар по вкусу, перемешать. Варить компот 5 - 7 минут и снять с огня. Дать напитку остыть до комнатной температуры или охладить, как любите.

6. Разлить компот по стаканам или кружкам.

Пить подано!