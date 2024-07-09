Вкусные малосольные помидоры в собственном соку

Любите малосольные помидоры, но не хотите ждать 2-3 дня до их готовности, тогда этот рецепт для вас.

Лучше всего взять плотные помидоры. Подойдут даже самые невкусные магазинные.

Секрет быстроты заключается в том, что с помидоров предварительно надо снять кожицу.

И тогда процесс засолки ускоряется в разы.

Чтобы быстро и аккуратно снять кожицу с помидоров, надо каждый помидор надрезать крест-накрест, сложить в миску подходящего размера и залить помидоры кипятком, чтобы вода покрывала их полностью и оставить минуты 3-4 прогреваться.

Тем временем мелко нарезать зелень (подойдет укроп, петрушка, сельдерей, кинза), мелко порубить чеснок, сложить все в подходящую посуду, добавить соль, мед и тщательно все перемешать.

Вынуть помидоры из горячей воды и снять кожицу.

Затем каждый помидор разрезать пополам и удалить плодоножки.

На каждую помидорную половинку положить немного маринадной смеси.

Подготовленные половинки выкладывать слоями в подходящую по размеру посуду срезом вверх.

Сверху поставить гнет и оставить помидоры мариноваться при комнатной температуре часов 6-8.

По истечении этого времени помидоры выделят сок и будут готовы.

Можно снимать пробу и убирать в холодильник.

По поводу длительного хранения ничего сказать не могу, у нас такие помидоры съедаются быстро.

Кушать подано!