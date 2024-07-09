Вкусные малосольные помидоры в собственном соку

Ингредиенты
- 2 кг помидоров
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. меда
- 6-7 зубков чеснока
- пучок зелени
Рецепт приготовления
Любите малосольные помидоры, но не хотите ждать 2-3 дня до их готовности, тогда этот рецепт для вас.
Лучше всего взять плотные помидоры. Подойдут даже самые невкусные магазинные.
Секрет быстроты заключается в том, что с помидоров предварительно надо снять кожицу.
Чтобы быстро и аккуратно снять кожицу с помидоров, надо каждый помидор надрезать крест-накрест, сложить в миску подходящего размера и залить помидоры кипятком, чтобы вода покрывала их полностью и оставить минуты 3-4 прогреваться.
Тем временем мелко нарезать зелень (подойдет укроп, петрушка, сельдерей, кинза), мелко порубить чеснок, сложить все в подходящую посуду, добавить соль, мед и тщательно все перемешать.
Вынуть помидоры из горячей воды и снять кожицу.
Затем каждый помидор разрезать пополам и удалить плодоножки.
На каждую помидорную половинку положить немного маринадной смеси.
Подготовленные половинки выкладывать слоями в подходящую по размеру посуду срезом вверх.
Сверху поставить гнет и оставить помидоры мариноваться при комнатной температуре часов 6-8.
По истечении этого времени помидоры выделят сок и будут готовы.
Можно снимать пробу и убирать в холодильник.
По поводу длительного хранения ничего сказать не могу, у нас такие помидоры съедаются быстро.
Кушать подано!
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