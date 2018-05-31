Нежнейший творожный штрудель с сухофруктами

Штрудель с творогом и сухофруктами – это непревзойденная выпечка с минимумом теста и максимумом вкуса. Творожная начинка с кусочками сухофруктов выходит просто изумительной – мягкой и очень ароматной, а тесто — тоненьким и хрустящим. В принципе, для этого рецепта можно использовать и готовое слоеное тесто, потому что творожный штрудель априори не может быть невкусным!

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 1 стакан

яйцо — 1 шт.

сахар — 1 ст. ложка

сливочное масло — 1 ст. ложка

лимонный сок — 1 ч. ложка

соль — на кончике ножа

панировочные сухари или манная крупа -1 ст. ложка

сливочное масло — для смазывания

сахарная пудра — для посыпки

Для начинки:

творог — 250 г

желток — 1 шт.

курага и изюм (либо другие сухофрукты) — 100 г

сахар — 100 г

ванильный сахар — 1 ч. ложка

Приготовление:

Изюм и курагу хорошо промыть, залить кипятком и оставить на 10-15 минут, затем обсушить и мелко нарезать. Просеять в миску муку, сделать углубление, добавить размягчённое сливочное масло, яйцо, сахар, соль, лимонный сок и замесить крутое, не липнущее к рукам тесто. Обмотать тесто пищевой пленкой и дать ему постоять на протяжении 20 минут. Желток соединить с сахаром и перетереть до однородности. Творог размять прибором для пюре, добавить желток с сахаром, ванильный сахар, изюм и курагу. Всё перемешать. На присыпанной мукой поверхности раскатать тонкий пласт теста. Высыпать на тесто манную крупу или сухари и распределить по поверхности. Сверху выложить творожную начинку. Аккуратно, не очень плотно, свернуть тесто с начинкой в рулет. Выложить рулет на противень, покрытый пергаментом, швом вниз, в нескольких местах проткнуть деревянной шпажкой и смазать сливочным маслом. Отправить штрудель в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой. Подавать, нарезав на куски.

Вот и все — наш творожный штрудель с сухофруктами готов! Приятного аппетита!