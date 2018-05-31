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Четыре вкуса

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Нежнейший творожный штрудель с сухофруктами

Штрудель с творогом и сухофруктами – это непревзойденная выпечка с минимумом теста и максимумом вкуса. Творожная начинка с кусочками сухофруктов выходит просто изумительной – мягкой и очень ароматной, а тесто — тоненьким и хрустящим. В принципе, для этого рецепта можно использовать и готовое слоеное тесто, потому что творожный штрудель априори не может быть невкусным!

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Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 1 стакан
  • яйцо — 1 шт.
  • сахар — 1 ст. ложка
  • сливочное масло — 1 ст. ложка
  • лимонный сок — 1 ч. ложка
  • соль — на кончике ножа
  • панировочные сухари или манная крупа -1 ст. ложка
  • сливочное масло — для смазывания
  • сахарная пудра — для посыпки

Для начинки:

  • творог — 250 г
  • желток — 1 шт.
  • курага и изюм (либо другие сухофрукты) — 100 г
  • сахар — 100 г
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка

Приготовление:

  1. Изюм и курагу хорошо промыть, залить кипятком и оставить на 10-15 минут, затем обсушить и мелко нарезать.
  2. Просеять в миску муку, сделать углубление, добавить размягчённое сливочное масло, яйцо, сахар, соль, лимонный сок и замесить крутое, не липнущее к рукам тесто. Обмотать тесто пищевой пленкой и дать ему постоять на протяжении 20 минут.
  3. Желток соединить с сахаром и перетереть до однородности.
  4. Творог размять прибором для пюре, добавить желток с сахаром, ванильный сахар, изюм и курагу. Всё перемешать.
  5. На присыпанной мукой поверхности раскатать тонкий пласт теста.
  6. Высыпать на тесто манную крупу или сухари и распределить по поверхности.
  7. Сверху выложить творожную начинку.
  8. Аккуратно, не очень плотно, свернуть тесто с начинкой в рулет.
  9. Выложить рулет на противень, покрытый пергаментом, швом вниз, в нескольких местах проткнуть деревянной шпажкой и смазать сливочным маслом.
  10. Отправить штрудель в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
  11. Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой.
  12. Подавать, нарезав на куски.

Вот и все — наш творожный штрудель с сухофруктами готов! Приятного аппетита!

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