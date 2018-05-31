Нежнейший творожный штрудель с сухофруктами

Штрудель с творогом и сухофруктами – это непревзойденная выпечка с минимумом теста и максимумом вкуса. Творожная начинка с кусочками сухофруктов выходит просто изумительной – мягкой и очень ароматной, а тесто — тоненьким и хрустящим. В принципе, для этого рецепта можно использовать и готовое слоеное тесто, потому что творожный штрудель априори не может быть невкусным!
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 1 стакан
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 1 ст. ложка
- сливочное масло — 1 ст. ложка
- лимонный сок — 1 ч. ложка
- соль — на кончике ножа
- панировочные сухари или манная крупа -1 ст. ложка
- сливочное масло — для смазывания
- сахарная пудра — для посыпки
Для начинки:
- творог — 250 г
- желток — 1 шт.
- курага и изюм (либо другие сухофрукты) — 100 г
- сахар — 100 г
- ванильный сахар — 1 ч. ложка
Приготовление:
- Изюм и курагу хорошо промыть, залить кипятком и оставить на 10-15 минут, затем обсушить и мелко нарезать.
- Просеять в миску муку, сделать углубление, добавить размягчённое сливочное масло, яйцо, сахар, соль, лимонный сок и замесить крутое, не липнущее к рукам тесто. Обмотать тесто пищевой пленкой и дать ему постоять на протяжении 20 минут.
- Желток соединить с сахаром и перетереть до однородности.
- Творог размять прибором для пюре, добавить желток с сахаром, ванильный сахар, изюм и курагу. Всё перемешать.
- На присыпанной мукой поверхности раскатать тонкий пласт теста.
- Высыпать на тесто манную крупу или сухари и распределить по поверхности.
- Сверху выложить творожную начинку.
- Аккуратно, не очень плотно, свернуть тесто с начинкой в рулет.
- Выложить рулет на противень, покрытый пергаментом, швом вниз, в нескольких местах проткнуть деревянной шпажкой и смазать сливочным маслом.
- Отправить штрудель в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
- Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой.
- Подавать, нарезав на куски.
Вот и все — наш творожный штрудель с сухофруктами готов! Приятного аппетита!
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