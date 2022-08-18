Рецепт салата с огурцами и помидорами на зиму без стерилизации

Рецепт приготовления

1. Подобрать подходящую посуду для последующей варки салата. Нарезать огурцы на части – полукружиями, четвертинками или иначе.

2. Помидоры разделать на некрупные дольки и выложить к огурцам. 3.Вслед за ними отправить кубиками порезанный болгарский перец.

4. Зубчики чеснока разрезать на несколько частей и высыпать в кастрюлю.

5. Лук, порезанный полукольцами, также выложить к овощам.

6. Овощное ассорти смешать с указанным объемом сахара, соли, растительного масла и уксуса. Перемешать компоненты и дать постоять примерно час, пока выделится сок.

7. Спустя час, поставить кастрюлю с овощами на плиту. Сделать средний огонь и варить массу после закипания около 15 минут. За это время несколько раз овощи перемешать. Проверить на готовность лук, так как он варится дольше других продуктов. Если он достаточно мягкий, выключить огонь.

8. Заранее простерилизовать нужного объема банки и крышки к ним. В сухую тару выложить салат и надежно закрутить крышками. В перевернутом состоянии дать банкам остыть и поставить на хранение.

Кушать подано!