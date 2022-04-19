Готовим американские драники

Ингредиенты

картофель - 600 гр.

кукурузный крахмал - 60 гр.

сыр - 100 гр.

растительное масло

соль

рецепт приготовления

1. Картофель нарежьте мелким кубиком и тщательно промойте

2. В сковороду налейте растительное масло, выложите картофель, добавьте соль и готовьте его 5-10 минут до мягкости, но не обжаривайте

3. Уберите картофель со сковороды и добавьте к нему кукурузный крахмал

4. Картофельную смесь выложите на пергамент, накройте пищевой пленкой и раскатайте в тонкий пласт

5. У пласта обрежьте края и нарежьте на равные прямоугольники

6. На один прямоугольник выложите сыр и накройте вторым прямоугольником.

Тщательно прижмите края заготовок друг к другу, чтобы сыр не вытек

7. Обжарьте до золотистой корочки с двух сторон

Кушать подано!