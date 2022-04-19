Готовим американские драники

Ингредиенты
картофель - 600 гр.
кукурузный крахмал - 60 гр.
сыр - 100 гр.
растительное масло
соль
рецепт приготовления
1. Картофель нарежьте мелким кубиком и тщательно промойте
2. В сковороду налейте растительное масло, выложите картофель, добавьте соль и готовьте его 5-10 минут до мягкости, но не обжаривайте
3. Уберите картофель со сковороды и добавьте к нему кукурузный крахмал
4. Картофельную смесь выложите на пергамент, накройте пищевой пленкой и раскатайте в тонкий пласт
5. У пласта обрежьте края и нарежьте на равные прямоугольники
6. На один прямоугольник выложите сыр и накройте вторым прямоугольником.
Тщательно прижмите края заготовок друг к другу, чтобы сыр не вытек
7. Обжарьте до золотистой корочки с двух сторон
Кушать подано!
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