Готовим ленивые вареники с творогом

Ингредиенты
творог 9% - 360 гр.
яйцо - 2 шт.
сахар - 3 ст.л.
мука - 7-8 ст.л.
манка - 5-6 ст.л.
щепотка соли
натуральный экстракт ванили
Рецепт приготовления
Первым делом смешиваем все ингредиенты, кроме соли.
Разминаем в однородную массу при помощи вилки.
Муку и манку вводим в последний момент.
Раскатываем при помощи пищевой пленки колбаски, толщиной 2-3 см.
Плёнку посыпайте мукой, чтобы не прилипало.
Нарезаем на небольшие кусочки колбаски, обваливаем ещё раз в муке и придаём форму.
Отправляем в кипящую, слегка подсоленную воду по одной штучке, убавляем огонь, чтобы кипение было не очень сильным и варим пока вареники не всплывут.
Выдерживаем из пару минут и подаём к столу.
Кушать подано!
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