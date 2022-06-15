Готовим ленивые вареники с творогом

творог 9% - 360 гр.

яйцо - 2 шт.

сахар - 3 ст.л.

мука - 7-8 ст.л.

манка - 5-6 ст.л.

щепотка соли

натуральный экстракт ванили

Рецепт приготовления

Первым делом смешиваем все ингредиенты, кроме соли.

Разминаем в однородную массу при помощи вилки.

Муку и манку вводим в последний момент.

Раскатываем при помощи пищевой пленки колбаски, толщиной 2-3 см.

Плёнку посыпайте мукой, чтобы не прилипало.

Нарезаем на небольшие кусочки колбаски, обваливаем ещё раз в муке и придаём форму.

Отправляем в кипящую, слегка подсоленную воду по одной штучке, убавляем огонь, чтобы кипение было не очень сильным и варим пока вареники не всплывут.

Выдерживаем из пару минут и подаём к столу.

Кушать подано!