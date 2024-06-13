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Четыре вкуса

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Готовим зразы из картофеля с колбаской

Фото к рецепту: Картофельные зразы с колбасой

Ингредиенты

  • 500 г готового картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. картофельного крахмала
  • молотый перец, соль
  • несколько веточек укропа
  • 150 г вареной колбасы
  • манка для панировки
  • растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Рецепт из разряда ликвидации остатков вчерашнего пюре.

Приготовить тесто для зраз, смешав картофельное пюре, крахмал, яйцо, мелко нарезанный укроп, молотый перец, соль по вкусу.

Нарезать колбасу кружочками толщиной 0,5 см.

Сформировать зразы вложив внутрь по кружочку колбасы.

Зразы обвалять в манной крупе (можно и в муке или в сухарях).

Обжарить зразы на растительном масле до румяной корочки.

Подавать можно как горячими, так и холодными со сметаной.

Можно взять с собой на работу или на пикник.

Кушать подано!

Фото рецепта

Картофельные зразы с колбасой: шаг 1
Картофельные зразы с колбасой: шаг 2
Картофельные зразы с колбасой: шаг 3
Картофельные зразы с колбасой: шаг 4
Картофельные зразы с колбасой: шаг 5

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