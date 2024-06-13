Готовим зразы из картофеля с колбаской

Рецепт из разряда ликвидации остатков вчерашнего пюре.

Приготовить тесто для зраз, смешав картофельное пюре, крахмал, яйцо, мелко нарезанный укроп, молотый перец, соль по вкусу.

Нарезать колбасу кружочками толщиной 0,5 см.

Сформировать зразы вложив внутрь по кружочку колбасы.

Зразы обвалять в манной крупе (можно и в муке или в сухарях).

Обжарить зразы на растительном масле до румяной корочки.

Подавать можно как горячими, так и холодными со сметаной.

Можно взять с собой на работу или на пикник.

Кушать подано!