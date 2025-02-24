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Четыре вкуса

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Рецепт пирожков с яйцом и капустой

Фото к рецепту: Пирожки с капустой и яйцом

Ингредиенты

  • для теста:
  • кефир -1 ст.
  • мука пшеничная - 3 ст.
  • масло растительное- 4 ст.л.
  • дрожжи быстродействующие- 1 ч.л.
  • соль- 1 ч.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • для начинки:
  • капуста -300 г.
  • лук репчатый -1/2 шт.
  • яйцо -2 шт.
  • масло растительное - 2-3 ст.л.
  • соль-
  • для смазывания:
  • молоко - 4 ст.л.

Рецепт приготовления

Для теста к теплому кефиру добавить соль, сахар, растительное масло.

Перемешать.

Ввести просеянную муку и замесить тесто. Готовое тесто прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30-35 минут .

Пока тесто подходит, займемся начинкой. Яйца отварить вкрутую, опустить в холодную воду,, остудить. Капусту нашинковать. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. На сковороде разогреть растительное масло, выложить капусту, потушить до полуготовности, посолить и на медленном огне довести до готовности. Снять капусту с плиты, переложить в другую посуду, дать остыть. К остывшей капусте добавить нарезанные яйца, перемешать. Начинка готова.

Подошедшее тесто разделить на небольшие кусочки, скатать их в шарики и оставить на 5 минут.

Раскатать каждый шарик в кружочек, выложить на кружочки по 1,5 -2 ст. начинки, сформовать пирожки в виде треугольников. Дать подойти минут 20. Смазать молоком. Выпекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 35 минут.

Кушать подано!

Фото рецепта

Пирожки с капустой и яйцом: шаг 1
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 2
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 3
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 4
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 5
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 6
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 7
Пирожки с капустой и яйцом: шаг 8
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