Рецепт пирожков с яйцом и капустой

Для теста к теплому кефиру добавить соль, сахар, растительное масло.

Перемешать.

Ввести просеянную муку и замесить тесто. Готовое тесто прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30-35 минут .

Пока тесто подходит, займемся начинкой. Яйца отварить вкрутую, опустить в холодную воду,, остудить. Капусту нашинковать. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. На сковороде разогреть растительное масло, выложить капусту, потушить до полуготовности, посолить и на медленном огне довести до готовности. Снять капусту с плиты, переложить в другую посуду, дать остыть. К остывшей капусте добавить нарезанные яйца, перемешать. Начинка готова.

Подошедшее тесто разделить на небольшие кусочки, скатать их в шарики и оставить на 5 минут.

Раскатать каждый шарик в кружочек, выложить на кружочки по 1,5 -2 ст. начинки, сформовать пирожки в виде треугольников. Дать подойти минут 20. Смазать молоком. Выпекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 35 минут.

Кушать подано!