Рецепт пирожков с яйцом и капустой

Ингредиенты
- для теста:
- кефир -1 ст.
- мука пшеничная - 3 ст.
- масло растительное- 4 ст.л.
- дрожжи быстродействующие- 1 ч.л.
- соль- 1 ч.л.
- сахар - 1 ст.л.
- для начинки:
- капуста -300 г.
- лук репчатый -1/2 шт.
- яйцо -2 шт.
- масло растительное - 2-3 ст.л.
- соль-
- для смазывания:
- молоко - 4 ст.л.
Рецепт приготовления
Для теста к теплому кефиру добавить соль, сахар, растительное масло.
Ввести просеянную муку и замесить тесто. Готовое тесто прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30-35 минут .
Пока тесто подходит, займемся начинкой. Яйца отварить вкрутую, опустить в холодную воду,, остудить. Капусту нашинковать. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. На сковороде разогреть растительное масло, выложить капусту, потушить до полуготовности, посолить и на медленном огне довести до готовности. Снять капусту с плиты, переложить в другую посуду, дать остыть. К остывшей капусте добавить нарезанные яйца, перемешать. Начинка готова.
Подошедшее тесто разделить на небольшие кусочки, скатать их в шарики и оставить на 5 минут.
Раскатать каждый шарик в кружочек, выложить на кружочки по 1,5 -2 ст. начинки, сформовать пирожки в виде треугольников. Дать подойти минут 20. Смазать молоком. Выпекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 35 минут.
Кушать подано!
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