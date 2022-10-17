Рецепт жареного риса с курицей в ананасе

Ингредиенты
1 ст. длиннозерного риса
1 ананас (можно заменить консервированным)
небольшая луковица
2 зубчика чеснока
400 гр. куриного филе
2 яйца
горсть кешью (около 70 гр)
1 болгарский перец
100 гр. зеленого горошка
2 ст.л. соевого соуса
2 ч.л. рыбного соуса (можно не добавлять)
острый соус (по желанию)
2 ч.л. приправы карри
2 ч.л. сахара
соль
оливковое масло
Рецепт приготовления
Отвариваем рис до готовности.
Ананас разрезаем пополам.
При помощи ножа и ложки героически вынимаем сердцевину (бортики ананаса стараемся не портить - они нам понадобятся для красивенной подачи блюда).
Твердую сердцевину ананаса убираем, а сладкую мякоть нарезаем на кусочки.
Лук и болгарский перец режем мелкими кубиками.
Куриное филе небольшими кусочками.
На разогретую сковородку наливаем немного маслица.
Выдавливаем пару зубчиков чеснока, добавляем лук и буквально секунд 30-50 обжариваем, чтобы появилась легкая золотинка.
Добавляем куриное филе и жарим минуты 3-5, до момента когда курица будет готова на 78,6% (это очень важно! иначе блюдо можно будет выкидывать!).
Как только курица немного подрумянится - добавляем к ней два яйца и еще минутку жарим.
Затем добавляем орешки кешью, перец, соевый соус, рыбный (если его нету - можно забить - это не сильно влияет на вкус блюда), приправу карри, сахар, соль (но не переборщите, не забываем, что мы уже добавили соевый соус, а он тоже придаст солоноватости всему, до чего дотянется).
Добавляем сваренный рис.
Делаем слабый огонь, перемешиваем и тушим пару минут.
Добавляем горошек (замороженный тоже сойдет), кусочки ананасов и тушим еще 3 минуты.
Можно выложить рис в половинки ананасов, если тоже, как я, не любите мыть посуду.
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