Рецепт жареного риса с курицей в ананасе

Ингредиенты

1 ст. длиннозерного риса

1 ананас (можно заменить консервированным)

небольшая луковица

2 зубчика чеснока

400 гр. куриного филе

2 яйца

горсть кешью (около 70 гр)

1 болгарский перец

100 гр. зеленого горошка

2 ст.л. соевого соуса

2 ч.л. рыбного соуса (можно не добавлять)

острый соус (по желанию)

2 ч.л. приправы карри

2 ч.л. сахара

соль

оливковое масло

Рецепт приготовления

Отвариваем рис до готовности.

Ананас разрезаем пополам.

При помощи ножа и ложки героически вынимаем сердцевину (бортики ананаса стараемся не портить - они нам понадобятся для красивенной подачи блюда).

Твердую сердцевину ананаса убираем, а сладкую мякоть нарезаем на кусочки.

Лук и болгарский перец режем мелкими кубиками.

Куриное филе небольшими кусочками.

На разогретую сковородку наливаем немного маслица.

Выдавливаем пару зубчиков чеснока, добавляем лук и буквально секунд 30-50 обжариваем, чтобы появилась легкая золотинка.

Добавляем куриное филе и жарим минуты 3-5, до момента когда курица будет готова на 78,6% (это очень важно! иначе блюдо можно будет выкидывать!).

Как только курица немного подрумянится - добавляем к ней два яйца и еще минутку жарим.

Затем добавляем орешки кешью, перец, соевый соус, рыбный (если его нету - можно забить - это не сильно влияет на вкус блюда), приправу карри, сахар, соль (но не переборщите, не забываем, что мы уже добавили соевый соус, а он тоже придаст солоноватости всему, до чего дотянется).

Добавляем сваренный рис.

Делаем слабый огонь, перемешиваем и тушим пару минут.

Добавляем горошек (замороженный тоже сойдет), кусочки ананасов и тушим еще 3 минуты.

Можно выложить рис в половинки ананасов, если тоже, как я, не любите мыть посуду.