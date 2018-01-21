Давайте приготовим мой самый любимый суп с сырными шариками: невероятно вкусный, нежный и несложный в приготовлении.

Рецепт этого супа я нашла примерно полгода назад в интернете: он мне так понравился, что готовлю каждую неделю. Родным такое блюдо пришелся по душе: даже друзья просят сварить, когда в гости приходят. Супчик получается нежным, ароматным, наваристым – просто ум отъешь. Сочетание зелени со сливочным вкусом сыра и масла – бесподобное. Подавать такой суп лучше с чесночными гренками: они замечательно гармонируют с сырным вкусом.

Состав продуктов

100 грамм твердого сыра;

100 грамм сливочного масла;

одно свежее куриное яйцо;

один сладкий болгарский перец (лучше красного цвета);

одна крупная морковь;

одна головка репчатого лука среднего размера;

3-4 клубня картофеля;

небольшой пучок любой зелени;

рафинированное подсолнечное масло – для жарки;

пшеничная мука.

Пошаговый процесс приготовления