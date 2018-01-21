Давайте приготовим мой самый любимый суп с сырными шариками: невероятно вкусный, нежный и несложный в приготовлении.
Рецепт этого супа я нашла примерно полгода назад в интернете: он мне так понравился, что готовлю каждую неделю. Родным такое блюдо пришелся по душе: даже друзья просят сварить, когда в гости приходят. Супчик получается нежным, ароматным, наваристым – просто ум отъешь. Сочетание зелени со сливочным вкусом сыра и масла – бесподобное. Подавать такой суп лучше с чесночными гренками: они замечательно гармонируют с сырным вкусом.
Состав продуктов
- 100 грамм твердого сыра;
- 100 грамм сливочного масла;
- одно свежее куриное яйцо;
- один сладкий болгарский перец (лучше красного цвета);
- одна крупная морковь;
- одна головка репчатого лука среднего размера;
- 3-4 клубня картофеля;
- небольшой пучок любой зелени;
- рафинированное подсолнечное масло – для жарки;
- пшеничная мука.
Пошаговый процесс приготовления
- Сначала подготовим все продукты, а потом займемся приготовлением супа. Твердый сыр натираем на мелкой терке и перекладываем в глубокую миску.
- Сливочное масло (это половина стандартной пачки) заранее достаем их холодильника: оно должно быть очень мягким.
- Очищенную морковь промываем и натираем на крупной терке.
- Головку репчатого лука очищаем и нарезаем как можно мельче. Можете взять лука и меньше, как привыкли в вашей семье.
- Клубни картофеля промываем, очищаем и нарезаем так, как обычно режем на суп.
- Крупный сладкий болгарский перец очищаем от семян и перегородок, нарезаем крупными кубиками. Лучше всего использовать перец красного цвета: он очень красиво смотрится в супе.
- Продолжаем дальше: делаем сырные шарики. В миску с сыром добавляем мягкое сливочное масло, вбиваем одно куриное яйцо.
- Затем добавляем столько пшеничной муки, чтобы получилось крутое тесто, из которого можно будет слепить шарики.
- Пучок зелени (у меня укроп) промываем, стряхиваем излишки влаги, рубим мелко ножом.
- Отправляем зелень в миску с сыром. Можете использовать и сушеную зелень.
- Замешиваем крутое тесто, собираем его в комок. Затем отщипываем по небольшому кусочку теста, лепим шарики диаметром по одному сантиметру и выкладываем на блюдо.
- Совет. Если тесто плохо лепится, то приготовьте его заранее и охладите часа два в холодильнике, завернув в пищевую пленку.
- В кастрюлю наливаем три литра воды, ставим на плиту и доводим до кипения.
- После закипания воду солим, выкладываем в нее нарезанный картофель и оставляем его вариться.
- На разогретую сковороду наливаем небольшое количество растительного масла, выкладываем туда лук и морковь, обжариваем их немного.
- Добавляем к овощам болгарский перец, перемешиваем и обжариваем еще несколько минут, до мягкости овощей.
- Готовую поджарку отправляем в кастрюлю с картошкой. Перемешиваем и продолжаем варить до полуготовности картофеля.
- Суп обязательно попробуйте на вкус: при необходимости посолите и поперчите.
- Затем в кастрюлю по одному выкладываем сырные шарики, перемешиваем и ждем, пока они всплывут.
- После это накрываем кастрюлю крышкой, варим еще пять минут и выключаем плиту.
- Суп оставляем настояться минут 10 под крышкой, а затем разливаем по тарелкам и подаем на стол.
- Я подаю суп с чесночными гренками.
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