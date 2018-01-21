Четыре вкуса

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Суп с сырными шариками

Давайте приготовим мой самый любимый суп с сырными шариками: невероятно вкусный, нежный и несложный в приготовлении.

Суп с сырными шариками

Рецепт этого супа я нашла примерно полгода назад в интернете: он мне так понравился, что готовлю каждую неделю. Родным такое блюдо пришелся по душе: даже друзья просят сварить, когда в гости приходят. Супчик получается нежным, ароматным, наваристым – просто ум отъешь. Сочетание зелени со сливочным вкусом сыра и масла – бесподобное. Подавать такой суп лучше с чесночными гренками: они замечательно гармонируют с сырным вкусом.

Состав продуктов

  • 100 грамм твердого сыра;
  • 100 грамм сливочного масла;
  • одно свежее куриное яйцо;
  • один сладкий болгарский перец (лучше красного цвета);
  • одна крупная морковь;
  • одна головка репчатого лука среднего размера;
  • 3-4 клубня картофеля;
  • небольшой пучок любой зелени;
  • рафинированное подсолнечное масло – для жарки;
  • пшеничная мука.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Сначала подготовим все продукты, а потом займемся приготовлением супа. Твердый сыр натираем на мелкой терке и перекладываем в глубокую миску.
  2. Сливочное масло (это половина стандартной пачки) заранее достаем их холодильника: оно должно быть очень мягким.
  3. Очищенную морковь промываем и натираем на крупной терке.
  4. Головку репчатого лука очищаем и нарезаем как можно мельче. Можете взять лука и меньше, как привыкли в вашей семье.
  5. Клубни картофеля промываем, очищаем и нарезаем так, как обычно режем на суп.
  6. Крупный сладкий болгарский перец очищаем от семян и перегородок, нарезаем крупными кубиками. Лучше всего использовать перец красного цвета: он очень красиво смотрится в супе.
  7. Продолжаем дальше: делаем сырные шарики. В миску с сыром добавляем мягкое сливочное масло, вбиваем одно куриное яйцо.
  8. Затем добавляем столько пшеничной муки, чтобы получилось крутое тесто, из которого можно будет слепить шарики.
  9. Пучок зелени (у меня укроп) промываем, стряхиваем излишки влаги, рубим мелко ножом.
  10. Отправляем зелень в миску с сыром. Можете использовать и сушеную зелень.
  11. Замешиваем крутое тесто, собираем его в комок. Затем отщипываем по небольшому кусочку теста, лепим шарики диаметром по одному сантиметру и выкладываем на блюдо.
  12. Совет. Если тесто плохо лепится, то приготовьте его заранее и охладите часа два в холодильнике, завернув в пищевую пленку.
  13. В кастрюлю наливаем три литра воды, ставим на плиту и доводим до кипения.
  14. После закипания воду солим, выкладываем в нее нарезанный картофель и оставляем его вариться.
  15. На разогретую сковороду наливаем небольшое количество растительного масла, выкладываем туда лук и морковь, обжариваем их немного.
  16. Добавляем к овощам болгарский перец, перемешиваем и обжариваем еще несколько минут, до мягкости овощей.
  17. Готовую поджарку отправляем в кастрюлю с картошкой. Перемешиваем и продолжаем варить до полуготовности картофеля.
  18. Суп обязательно попробуйте на вкус: при необходимости посолите и поперчите.
  19. Затем в кастрюлю по одному выкладываем сырные шарики, перемешиваем и ждем, пока они всплывут.
  20. После это накрываем кастрюлю крышкой, варим еще пять минут и выключаем плиту.
  21. Суп оставляем настояться минут 10 под крышкой, а затем разливаем по тарелкам и подаем на стол.
  22. Я подаю суп с чесночными гренками.
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