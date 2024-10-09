Готовим рулетики из лаваша на завтрак

Ингредиенты
лаваш - 3 шт.
помидор - 2 шт.
колбаса - 200 г
сыр - 150 г
яйцо - 3 шт.
молоко - 300 мл.
соль
перец
масло сливочное для смазывания формы
Рецепт приготовления
У помидоров удаляем семена и нарезаем небольшим кубиком.
Колбасу тоже нарезаем кубиком.
Сыр натереть на средней тёрке.
В чашу измельчителя отправляем яйца, наливаем молоко и семена от помидоров.
Добавляем соль и перец по вкусу.
Лаваш скручиваем и нарезаем на полоски шириной 3- 4 см.
Формы для выпекания кексов смазываем сливочным маслом.
Выкладываем в каждую ячейку полоски лаваша расправляя в рулетики.
Внутрь каждого рулетика добавляем помидоры и колбасу.
Заливаем яичной смесью и присыпаем сыром.
Отправляем в духовку при 180° на 15 - 25 минут пока сыр не расплавится и яйцо не схватится.
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