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Четыре вкуса

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Готовим рулетики из лаваша на завтрак

Фото к рецепту: Рулетики из лаваша с начинкой на завтрак.

Ингредиенты

лаваш - 3 шт.

помидор - 2 шт.

колбаса - 200 г

сыр - 150 г

яйцо - 3 шт.

молоко - 300 мл.

соль

перец

масло сливочное для смазывания формы

Рецепт приготовления

У помидоров удаляем семена и нарезаем небольшим кубиком.

Колбасу тоже нарезаем кубиком.

Сыр натереть на средней тёрке.

В чашу измельчителя отправляем яйца, наливаем молоко и семена от помидоров.

Добавляем соль и перец по вкусу.

Лаваш скручиваем и нарезаем на полоски шириной 3- 4 см.

Формы для выпекания кексов смазываем сливочным маслом.

Выкладываем в каждую ячейку полоски лаваша расправляя в рулетики.

Внутрь каждого рулетика добавляем помидоры и колбасу.

Заливаем яичной смесью и присыпаем сыром.

Отправляем в духовку при 180° на 15 - 25 минут пока сыр не расплавится и яйцо не схватится.

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