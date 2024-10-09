Готовим рулетики из лаваша на завтрак

лаваш - 3 шт.

помидор - 2 шт.

колбаса - 200 г

сыр - 150 г

яйцо - 3 шт.

молоко - 300 мл.

соль

перец

масло сливочное для смазывания формы

У помидоров удаляем семена и нарезаем небольшим кубиком.

Колбасу тоже нарезаем кубиком.

Сыр натереть на средней тёрке.

В чашу измельчителя отправляем яйца, наливаем молоко и семена от помидоров.

Добавляем соль и перец по вкусу.

Лаваш скручиваем и нарезаем на полоски шириной 3- 4 см.

Формы для выпекания кексов смазываем сливочным маслом.

Выкладываем в каждую ячейку полоски лаваша расправляя в рулетики.

Внутрь каждого рулетика добавляем помидоры и колбасу.

Заливаем яичной смесью и присыпаем сыром.

Отправляем в духовку при 180° на 15 - 25 минут пока сыр не расплавится и яйцо не схватится.