Четыре вкуса

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Готовим сэндвич с овощами и курицей

Фото к рецепту: Сэндвич с курицей и овощами в хрустящей булочке

Ингредиенты

  • булочка чиабатта - 2 шт.
  • куриное филе – 500 г
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • соус барбекю – 1 ст.л.
  • шампиньоны – 6 шт.
  • бекон – 4 полоски
  • синий лук – 0,5 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • лист салата – 4 шт.
  • сыр пластинами – 4 шт.

Рецепт приготовления

Куриное филе разрезаем вдоль, но не до конца. Солим и перчим с двух сторон.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Снимаем с огня и рвем на волокна.

Добавляем соус барбекю и кетчуп, хорошо перемешиваем.

Шампиньоны нарезаем пластинами и отправляем жариться до золотистости. Также солим и перчим.

Обжариваем бекон с двух сторон до хрустящей корочки.

Синий лук нарезаем полукольцами.

Помидоры нарезаем кружочками.

Свежую хрустящую булочку чиабатта и разрезаем вдоль.

Половину чиабатты смазываем любимым соусом.

Сверху выкладываем листы салата, затем курицу, грибы, синий лук, хрустящий бекон, помидоры.

Также можно полить любимым соусом.

Сверху выкладываем сыр и закрываем половиной чиабатты.

Кушать подано!

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