Готовим сэндвич с овощами и курицей

Ингредиенты
- булочка чиабатта - 2 шт.
- куриное филе – 500 г
- кетчуп – 2 ст.л.
- соус барбекю – 1 ст.л.
- шампиньоны – 6 шт.
- бекон – 4 полоски
- синий лук – 0,5 шт.
- помидоры – 2 шт.
- лист салата – 4 шт.
- сыр пластинами – 4 шт.
Рецепт приготовления
Куриное филе разрезаем вдоль, но не до конца. Солим и перчим с двух сторон.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
Снимаем с огня и рвем на волокна.
Добавляем соус барбекю и кетчуп, хорошо перемешиваем.
Шампиньоны нарезаем пластинами и отправляем жариться до золотистости. Также солим и перчим.
Обжариваем бекон с двух сторон до хрустящей корочки.
Синий лук нарезаем полукольцами.
Помидоры нарезаем кружочками.
Свежую хрустящую булочку чиабатта и разрезаем вдоль.
Половину чиабатты смазываем любимым соусом.
Сверху выкладываем листы салата, затем курицу, грибы, синий лук, хрустящий бекон, помидоры.
Также можно полить любимым соусом.
Сверху выкладываем сыр и закрываем половиной чиабатты.
Кушать подано!
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