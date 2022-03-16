Готовим сэндвич с овощами и курицей

Рецепт приготовления

Куриное филе разрезаем вдоль, но не до конца. Солим и перчим с двух сторон.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Снимаем с огня и рвем на волокна.

Добавляем соус барбекю и кетчуп, хорошо перемешиваем.

Шампиньоны нарезаем пластинами и отправляем жариться до золотистости. Также солим и перчим.

Обжариваем бекон с двух сторон до хрустящей корочки.

Синий лук нарезаем полукольцами.

Помидоры нарезаем кружочками.

Свежую хрустящую булочку чиабатта и разрезаем вдоль.

Половину чиабатты смазываем любимым соусом.

Сверху выкладываем листы салата, затем курицу, грибы, синий лук, хрустящий бекон, помидоры.

Также можно полить любимым соусом.

Сверху выкладываем сыр и закрываем половиной чиабатты.

Кушать подано!