Роллы из говядины с овощами

Ингредиенты:

— 8-10 тонких нарезанных кусочков филе говядины

— Соль и перец (по вкусу)

— 3 столовые ложки соуса Вустершир

— 1 столовая ложка оливкового масла

— любимые специи для мяса

Для начинки:

— 1 морковь

— 1 сладкий перец

— 1/2 кабачка (в зависимости от размера)

— 5-6 перьев зеленого лука

— 2 зубчика чеснока

— 1 чайная ложка итальянской приправы

Для бальзамической глазури:

— 2 чайные ложки сливочного масла

— 2 столовые ложки мелко нарезанного лука-шалота

— 1/4 чашки бальзамического уксуса

— 2 столовые ложки коричневого сахара

— 1/4 чашки говяжьего бульона

Приготовление:

1) Нарезать мясо на тонкие стейки и слегка отбить

2) Приправить стейки хорошенько с двух сторон солью, перцем и вустерским соусом. И оставить их в маринаде на 30 минут, или пару часов.

3) Пока маринуются стейки подготовить начинку: нарезать все ингредиенты соломкой, чеснок раздавить ножом или нарезать на пластинки

4) Для соуса растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне.

5) Добавить мелко нарезанный лук-шалот и тушить 2-3 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным

6) Добавить бальзамический уксус, коричневый сахар и говяжьего бульона и перемешать

7) Довести соус до кипения и уварить почти до половины ее объема.

Соус должен стать по консистенции сиропа, затем снять с огня и вылить в мисочку8) В той же сковороде (не нужно мыть), добавить немного оливкового масла и перемешайте чеснок, немного поджарить до получения аромата9) Увеличить температуру и добавить морковь, болгарский перец и кабачок (нет необходимости готовить зеленый лук) и обжаривать овощи не более чем 2-3 минуты.10) Приправить овощи итальянской приправой, солью и выложить овощи в миску.11) Чтобы собрать роллы, взять маринованный стейк и положить короткой стороной вверх, верху выложить часть начинки, свернуть рулетом и закрепить зубочисткой посередине12) Разогреть большую сковороду на среднем огне.13) Добавить немного масла в сковородку14) Положить роллы швом вниз и жарить несколько минут с двух сторон до коричневой корочки, когда перевернете смажьте приготовленным соусом с двух сторон15) Удалить зубочистки и щедро полить приготовленным бальзамическим соусом.

Приятного аппетита!