Роллы из говядины с овощами

Ингредиенты:
- — 8-10 тонких нарезанных кусочков филе говядины
- — Соль и перец (по вкусу)
- — 3 столовые ложки соуса Вустершир
- — 1 столовая ложка оливкового масла
- — любимые специи для мяса
Для начинки:
- — 1 морковь
- — 1 сладкий перец
- — 1/2 кабачка (в зависимости от размера)
- — 5-6 перьев зеленого лука
- — 2 зубчика чеснока
- — 1 чайная ложка итальянской приправы
Для бальзамической глазури:
- — 2 чайные ложки сливочного масла
- — 2 столовые ложки мелко нарезанного лука-шалота
- — 1/4 чашки бальзамического уксуса
- — 2 столовые ложки коричневого сахара
- — 1/4 чашки говяжьего бульона
Приготовление:
1) Нарезать мясо на тонкие стейки и слегка отбить
2) Приправить стейки хорошенько с двух сторон солью, перцем и вустерским соусом. И оставить их в маринаде на 30 минут, или пару часов.
3) Пока маринуются стейки подготовить начинку: нарезать все ингредиенты соломкой, чеснок раздавить ножом или нарезать на пластинки
4) Для соуса растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне.
5) Добавить мелко нарезанный лук-шалот и тушить 2-3 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным
6) Добавить бальзамический уксус, коричневый сахар и говяжьего бульона и перемешать
7) Довести соус до кипения и уварить почти до половины ее объема.
8) В той же сковороде (не нужно мыть), добавить немного оливкового масла и перемешайте чеснок, немного поджарить до получения аромата
9) Увеличить температуру и добавить морковь, болгарский перец и кабачок (нет необходимости готовить зеленый лук) и обжаривать овощи не более чем 2-3 минуты.
10) Приправить овощи итальянской приправой, солью и выложить овощи в миску.
11) Чтобы собрать роллы, взять маринованный стейк и положить короткой стороной вверх, верху выложить часть начинки, свернуть рулетом и закрепить зубочисткой посередине
12) Разогреть большую сковороду на среднем огне.
13) Добавить немного масла в сковородку
14) Положить роллы швом вниз и жарить несколько минут с двух сторон до коричневой корочки, когда перевернете смажьте приготовленным соусом с двух сторон
15) Удалить зубочистки и щедро полить приготовленным бальзамическим соусом.
Приятного аппетита!
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