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Моркoвный хумус

морковный хумус

Морковный хумус – пикантная восточная закуска, которую ты с легкостью приготовишь дома с помощью нашего рецепта.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г моркови
  • 100 г консервированного нута
  • ½ перца чили
  • 2 зубка чеснока
  • 2 ст. л. тахини
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • молотая паприка

Приготовление хумуса – очень простой процесс, не отнимающий времени и усилий, если отварить морковь заранее. Кунжутную пасту тахини ты можешь приобрести на рынках у продавцов восточных специй, а нут в этом варианте закуски мы использовали консервированный.

Как приготовить морковный хумус

  1. Морковь вымой и отвари до мягкости, затем дай остыть и очисти. Нарежь кусочками перец чили и остывшую морковь, чеснок очисти, с консервированного нута слей жидкость.
  2. Сложи в блендер морковь, чили, чеснок и нут. Добавь соль и паприку по вкусу, лимонный сок и оливковое масло, взбей до однородной массы. Готовый хумус переложи в емкость для подачи и укрась любой зеленью.
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