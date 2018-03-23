Моркoвный хумус

Морковный хумус – пикантная восточная закуска, которую ты с легкостью приготовишь дома с помощью нашего рецепта.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г моркови
- 100 г консервированного нута
- ½ перца чили
- 2 зубка чеснока
- 2 ст. л. тахини
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соли
- молотая паприка
Приготовление хумуса – очень простой процесс, не отнимающий времени и усилий, если отварить морковь заранее. Кунжутную пасту тахини ты можешь приобрести на рынках у продавцов восточных специй, а нут в этом варианте закуски мы использовали консервированный.
Как приготовить морковный хумус
- Морковь вымой и отвари до мягкости, затем дай остыть и очисти. Нарежь кусочками перец чили и остывшую морковь, чеснок очисти, с консервированного нута слей жидкость.
- Сложи в блендер морковь, чили, чеснок и нут. Добавь соль и паприку по вкусу, лимонный сок и оливковое масло, взбей до однородной массы. Готовый хумус переложи в емкость для подачи и укрась любой зеленью.
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