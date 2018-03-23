Моркoвный хумус

Приготовление хумуса – очень простой процесс, не отнимающий времени и усилий, если отварить морковь заранее. Кунжутную пасту тахини ты можешь приобрести на рынках у продавцов восточных специй, а нут в этом варианте закуски мы использовали консервированный.

Как приготовить морковный хумус