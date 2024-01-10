Готовим вкусный пирог с красной рыбой

мука пшеничная - 480-500 г

дрожжи сухие быстродействующие - 7 г (20 г прессованных)

сахар - 1 ст.л.

соль - 1 ч.л.

вода теплая - 100 мл.

молоко теплое - 200 мл.

яичный белок - 1 шт. (желток для смазки)

масло растительное - 40 мл

для начинки:

филе рыбы (у меня лосось) - 600 г

лук - 2 шт.

саго - 200 г

соль

перец

масло растительное без запаха для жарки лука - 3 ст.л.

желток

1 ст.л. молока для смазывания пирога

форма 32х24 см.

Займемся начинкой.

В кипящую подсоленную воду всыпать саго, варить до готовности (я варила 25 минут после закипания).

Саго откинуть на сито и промыть холодной водой.

Лук нарезать на кубик, обжарить на масле до прозрачности.

Филе рыбы (косточки удалить!) нарезать на небольшие кусочки.

В миске смешать саго, обжаренный лук, рыбу, соль, перец.

Приготовить тесто.

В тёплой воде размешать дрожжи и сахар (если будете готовить из прессованных берите в 3 раза больше), размешать, накрыть салфеткой и оставить минут на 10-15, чтобы дрожжи активировались.

В миске для замешивания теста смешать муку и соль. Всю муку сразу не добавляйте, чтобы не забить тесто мукой, по влажности мука разная, у вас может уйти чуть меньше или чуть больше, нужно ориентироваться на консистенцию теста.

В муке сделать углубление, вылить дрожжевую смесь, тёплое молоко и растительное масло. Замесить тесто руками или миксером.

Вымешивать тесто в течение 7-10 минут, до однородности. Добавить немного растительного масла (1/2 ст. л.) и собрать тесто в шар, тесто получается мягкое и эластичное. Миску с тестом накрыть полиэтиленовым пакетом или салфеткой и оставить в тепле на 1 час, для подъёма.

Тесто подошло и увеличилось в объёме.

Подошедшее тесто, разделить на две не равные части, прикрыть салфеткой и оставить на 10 минут.

Одну часть побольше, это будет низ пирога, раскатать в пласт чуть больше размера формы, толщиной не более 0,5 см.

Тесто перенести на смазанный растительным маслом противень (размер 32х24 см.), поднять бортики.

Выложить начинку.

Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку, защипать края теста, сделать отверстие в середине пирога для выхода пара. Пирог накрыть салфеткой и оставить на 30 минут, для подъема теста.

По желанию желток смешать с молоком (1 ст. л.) и аккуратно смазать пирог. Выпекать пирог ориентировочно 30-35 минут при температуре 180 градусов в заранее разогретой духовке, до румяности. Учитывайте, что духовки у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте.

Горячий пирог смазать растительным маслом без запаха, чтобы корочка была мягкая. Накрыть салфеткой, дать пирогу остыть, затем достать из формы и нарезать на кусочки.