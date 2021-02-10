Четыре вкуса

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Шампиньоны с чесноком и петрушкой

Фото к рецепту: Шампиньоны с чесноком и петрушкой .

Ингредиенты

  • шампиньонов - 300 гр.
  • зубца чеснока - 2 шт.
  • сок -1/2 лимона
  • петрушки, мелко порезать -1/3 пучка ,
  • соль
  • масло - 2 ст.ложки.

Пошаговый рецепт приготовления

Большую сковороду разогреть на сильном огне. Сбрызнуть сковороду оливковым маслом или обычным растительным , у меня такое и сразу же выложить шампиньоны .Жарить шампиньоны без переворачивания, пока низ подрумянится. Далее, дожаривать, уже помешивая, пока грибы будут почти готовы.Выдавить чеснок и сбрызнуть грибы лимонным соком. Посолить по вкусу, посыпать зеленью петрушки.

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