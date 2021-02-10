Шампиньоны с чесноком и петрушкой

Большую сковороду разогреть на сильном огне. Сбрызнуть сковороду оливковым маслом или обычным растительным , у меня такое и сразу же выложить шампиньоны .Жарить шампиньоны без переворачивания, пока низ подрумянится. Далее, дожаривать, уже помешивая, пока грибы будут почти готовы.Выдавить чеснок и сбрызнуть грибы лимонным соком. Посолить по вкусу, посыпать зеленью петрушки.