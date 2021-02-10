Шампиньоны с чесноком и петрушкой

Ингредиенты
- шампиньонов - 300 гр.
- зубца чеснока - 2 шт.
- сок -1/2 лимона
- петрушки, мелко порезать -1/3 пучка ,
- соль
- масло - 2 ст.ложки.
Пошаговый рецепт приготовления
Большую сковороду разогреть на сильном огне. Сбрызнуть сковороду оливковым маслом или обычным растительным , у меня такое и сразу же выложить шампиньоны .Жарить шампиньоны без переворачивания, пока низ подрумянится. Далее, дожаривать, уже помешивая, пока грибы будут почти готовы.Выдавить чеснок и сбрызнуть грибы лимонным соком. Посолить по вкусу, посыпать зеленью петрушки.
Свежие комментарии