Омлет с копченой колбаской и пармезаном

Ингредиенты
- 4 яйца
- 1/2 луковицы
- 1/2 ст. молока
- подкопчённые колбаска (была казачья)
- 1 ч.л. соли
- оливковое масло
- куркума
- пармезан
Пошаговый рецепт приготовления
Ну и поехали, чистим лук, колбаски.
Режем не крупно.
Разогреваем оливковое масло, добавляем куркуму.
Порезанный лук и колбаски высыпаем на сковородку и обжариваем.
Пока процесс идет, разбиваем в миску яйца, добавляем соль, и молоко.
Взбиваем.
После того как прожарилось, выливаем нашу смесь.
Убавляем температуру и закрываем крышкой.
Минут 10 до готовности.
Разрезаем лопаткой и выкладываем на тарелку.
Сверху тертый пармезан.
Варим кофе и все! Завтрак готов.
Такого количества хватит на семью из 3 человек.
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