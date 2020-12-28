Четыре вкуса

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Омлет с копченой колбаской и пармезаном

Фото к рецепту: Омлет с копченой колбаской и пармезаном

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 1/2 луковицы
  • 1/2 ст. молока
  • подкопчённые колбаска (была казачья)
  • 1 ч.л. соли
  • оливковое масло
  • куркума
  • пармезан

Пошаговый рецепт приготовления

Ну и поехали, чистим лук, колбаски.

Режем не крупно.

Разогреваем оливковое масло, добавляем куркуму.

Порезанный лук и колбаски высыпаем на сковородку и обжариваем.

Пока процесс идет, разбиваем в миску яйца, добавляем соль, и молоко.

Взбиваем.

После того как прожарилось, выливаем нашу смесь.

Убавляем температуру и закрываем крышкой.

Минут 10 до готовности.

Разрезаем лопаткой и выкладываем на тарелку.

Сверху тертый пармезан.

Варим кофе и все! Завтрак готов.

Такого количества хватит на семью из 3 человек.

Пошаговые фото рецепта

Омлет с копченой колбаской и пармезаном: фото шаг 1Омлет с копченой колбаской и пармезаном: фото шаг 2Омлет с копченой колбаской и пармезаном: фото шаг 3

 

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