Омлет с копченой колбаской и пармезаном

Ну и поехали, чистим лук, колбаски.

Режем не крупно.

Разогреваем оливковое масло, добавляем куркуму.

Порезанный лук и колбаски высыпаем на сковородку и обжариваем.

Пока процесс идет, разбиваем в миску яйца, добавляем соль, и молоко.

Взбиваем.

После того как прожарилось, выливаем нашу смесь.

Убавляем температуру и закрываем крышкой.

Минут 10 до готовности.

Разрезаем лопаткой и выкладываем на тарелку.

Сверху тертый пармезан.

Варим кофе и все! Завтрак готов.

Такого количества хватит на семью из 3 человек.